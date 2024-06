Ministr Jurečka: Chceme zavést například i rozšíření ošetřovného pro stanovené skupiny pojištěnců

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové.

Já si dovolím tedy uvést tento vládní návrh zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, sněmovní tisk 706 a jsme v prvním čtení. Ale tato novela je zásadním dalším krokem v oblasti dokončení digitalizace celého rezortu a agend v rámci MPSV. Jde nám o to, abychom opravdu umožnili i v těchto dávkách nemocenského pojištění plnou digitalizaci, komunikaci jak s firmami, tak také s klienty, občany, ale zároveň i s klíčovými aktéry jako jsou právě třeba lékaři, aby ten celý systém mohl fungovat daleko jednodušeji do určité míry bez nutnosti některých úkonů, které děláme teď a nemusí je už dělat.

To znamená my chceme touto novelou zavést také i rozšíření například ošetřovného pro stanovené skupiny pojištěnců, kterými jsou například osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci zaměstnáni malého rozsahu jedná-li se o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a kde je také placeno pojištění. Nebo také zahraniční zaměstnanci, u nichž je provádění nemocenského pojištění obdobné jako u osob samostatně výdělečně činných.

Zároveň také cílem tohoto návrhu je stanovit místní příslušnost územní správy sociálního zabezpečení k provádění nemocenského pojištění tak, že u nově vzniklých zaměstnavatelů bude místně příslušnou územní správu určovat Česká správa sociálního zabezpečení s přihlédnutím k provozním možnostem jednotlivých územních správ. To znamená, nepředpokládáme, že bychom tady aplikovali změny u malých zaměstnavatelů, ale v případě, že máme nějakého velkého zaměstnavatele, tak abychom mohli přistoupit k tomu, že případně jeho agendu budeme spravovat třeba i z jiného pracoviště, než je právě to nejbližší v rámci území. Nicméně díky tomu, že ta komunikace poběží nám vlastně plně elektronicky digitalizovaně, tak to nebude způsobovat žádné problémy proto, aby to běželo hladce a smysluplně.

Pokud se podíváme na další změny tohoto návrhu zákona, tak chceme také provést dílčí úpravy v oblasti nemocenského pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, které zejména usnadňují provádění pojištění a tak pojištěncům tak územním správám sociálního zabezpečení, které souvisí se změnou postupu při elektronizaci, zrušit překonaná ustanovení, provést legislativně technická zpřesnění. Dále se navrhuje změna v oblasti rozvoje a provozu informačních systémů v rámci rezortu práce a sociálních věcí spočívající v zakotvení nového integrovaného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí, který v sobě bude zahrnovat stávající jednotlivé informační systémy ministerstva, i ostatních rezortních organizací, neboli systém WAN IT tak, abychom to, co dnes MPSV má vlastně ve své správě pro úřady práce, tak abychom to vlastně měli stejně nastaveno i pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Je to krok, který to zefektivní, bude možné díky tomuto kroku také i snižovat některé náklady, umožní to také daleko větší propojenost dat, které dneska propojujeme velmi složitě. Z jednotlivých systémů je musíme poměrně složitě dostávat. A k tomu, abychom s nimi mohli dobře pracovat, ten systém dnes není vůbec efektivní. Takže to jsou ty asi nejpodstatnější změny, které navrhujeme. A budu se těšit na obecnou rozpravu.

Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



