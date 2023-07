Ministr Jurečka: K 1. lednu bude vždy zvyšován starobní důchod plně o inflaci

reklama

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona... (Odmlčuje se pro velký hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Rozumím. Poprosím kolegy a kolegyně, kteří se nechtějí věnovat tématu důchodů, aby pokud možno opustili sál a přenesli diskuse jinam, aby bylo možné v důstojnosti předložený návrh projednávat.

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Dovolte mi, abych tedy uvedl stručně návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Jsme ve druhém čtení, já jsem představoval tento návrh, myslím si, že velmi podrobně na úvod prvního čtení, ale dovolím si alespoň udělat krátkou rekapitulaci těch podstatných změn, které v této novelizaci navrhujeme.

Upravujeme především oblast problematiky předčasných odchodů do důchodu a upravujeme problematiku valorizací, o kterých jsme tady vedli na začátku letošního roku mnoho diskusí.

Těch důvodů, proč k tomuto kroku přistupujeme, je několik. Jednak jsou to důvody, které souvisí s celkovou reformou důchodového systému tak, aby ten systém byl udržitelný i v dlouhodobém horizontu za příštích 10, 20, 30 let, aby i pro budoucí generace dětí či vnoučat dnešních starobních důchodců se ten systém -

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane ministře, já vás přeruším a ještě jednou poprosím všechny kolegyně a kolegy, aby se buď ztišili, nebo přenesli hovory mimo jednací sál Poslanecké sněmovny.

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Tak aby se dokázal ten systém postarat důstojně a dobře i o budoucí důchodce za těch 20, 30, 40 let, aby ten průběžný systém dokázal opravdu fungovat i v návaznosti na změny, kterými procházíme jako společnost, to znamená delší doba dožití, méně dětí, které se narodily současné generaci, a podobně.

V této novelizaci, která není tou celkovou důchodovou reformou, ta přijde na podzim tohoto roku na vládní úroveň a v prvním poletí příštího roku ji budeme projednávat v Parlamentu, tak toto opatření, tato novelizace se týká opravdu pouze těch dvou věcí, jak jsem předeslal, tedy změny u předčasných starobních důchodů. Tady ty změny jsou ve čtyřech oblastech, kdy se navrhuje, abychom zkrátili možnost pro odchod do předčasného starobního důchodu na maximálně tři roky před dosažením věku.

Zvýšíme i úpravu, která se týká krácení té procentní výměry. V dnešním systému je odstupňovaná ve třech úrovních, tady ji sjednotíme na úroveň 1,5 % za každých chybějících 90 dnů.

Dále navrhujeme také upravit i nutnou dobu pojištění pro přiznání tohoto důchodu na dobu 40 let. Tady si dovolím jenom poznamenat, že dnešní starobní důchodci nebo dnešní generace našich spoluobčanů, kteří odcházejí do starobního důchodu, mají v průměru pojistnou dobu 44,5 roku, takže ta podmínka 40 let je podmínkou, která je pro naprosto drtivou většinu lidí, kteří se ve svém životě chovali zodpovědně, splnitelná a dneska ji tito lidé splňují opravdu s velkou rezervou.

Dále navrhujeme také ještě jedno opatření, a tedy nevalorizovat procentní výměry předčasných starobních důchodů po dobu, kdy je pobírán předčasný starobní důchod. Budou se valorizovat pouze základní výměry, takže tady tato část bude valorizovaná.

Pokud jde o tu druhou oblast, kterou upravujeme, to jsou úpravy valorizací, tak v tom pravidelném řádném termínu, který bude vždy k 1. lednu daného roku, bude vždycky platit, že se budou důchody valorizovat plně o inflaci. To chci několikrát zdůraznit.

Zaznívaly tady na půdě Sněmovny, ale i v tom veřejném mediálním prostoru různé nepravdivé informace, že nebudeme pokrývat dopady inflace. Bude platit vždycky to, že bude k 1. lednu zvyšován starobní důchod plně o inflaci, o inflaci toho předcházejícího dvanáctiměsíčního období, které se vždycky počítá od 1. července do konce června následujícího roku, za toto období bude vždy plně dokryta inflace v řádném termínu valorizace.

A zároveň se tady upravuje parametr, kdy bude ten řádný valorizační termín ještě obsahovat růst jedné třetiny reálných mezd tak, jak to bylo do roku 2018 dlouhé roky. A kombinace těchto obou faktorů zajišťovala českým starobním důchodcům solidní důchody, které dokázaly pokrývat jejich životní potřeby a dobrou životní úroveň jako starobních důchodců.

Pokud jde o valorizace v mimořádném termínu, tady se navrhuje zachovat samozřejmě tu základní podmínku, kdy pokud po měsíce po sobě jdoucí překročí postupně nárůst inflace 5 % v součtu, tak v ten okamžik nastává podmínka, kdy v tomto návrhu nedojde k té mimořádné valorizaci tak, jak ji známe dnes, ale bude tady institut, který bude znamenat mimořádný příspěvek k důchodu, který bude přiznáván nikoliv na základě žádosti, ale bude přiznáván automaticky.

A ten příspěvek zavádíme proto, že ten současný systém - a to chci tady zdůraznit - současný systém mimořádné valorizace znamená, že se trvale, trvale zvyšují důchody těch lidí, kteří mají nadprůměrné a vysoké důchody, a naopak situace lidí, kteří mají podprůměrné a nízké důchody, se vlastně zhoršuje. To znamená, ty nůžky mezi nízko- a vysokopříjmovými důchodci se v tom současném systému mimořádných valorizací a následně řádných valorizací rozevírá.

Takže proto jsme se rozhodli udělat tady tuto úpravu, kdy bude tento mimořádný příspěvek, který bude pokrývat vždycky tu část zbývající toho roku, kdy by případně došlo k inflačnímu růstu po jednotlivých měsících větší než je 5 %, pak těmto starobním důchodcům bude vyplacen tento mimořádný příspěvek. Ten bude zohledňovat 60 % růstu cen a zvýšení procentní výměry bude stanovovat ve výši 30 % růstu cen trvale, s tím, že se k tomuto růstu přihlédne při následující pravidelné valorizaci důchodů v lednu následujícího roku.

O tuto mimořádnou valorizaci bude tedy nejbližší pravidelná valorizace potom nižší. Poskytovat k důchodu ještě dočasný přídavek jednotné pevné částce ve výši 30 % růstu cen, tento požadavek by potom byl opravdu po ten zbytek toho roku, kdy by došlo k té mimořádné situaci. To jsou ty podstatné dvě oblasti změn, které tento návrh přináší. Tento návrh byl projednán také výborem pro sociální politiku 21. 6. a ten jej doporučil přijmout. Takže tolik za mne odůvodnění tohoto návrhu těchto změn.

Znovu to jenom stručně shrnu. Pokud opravdu myslíme vážně zodpovědnost za dobrou životní úroveň starobních důchodců v České republice, nejenom dnes, nejenom za dva, za pět let, ale myslíme to vážně i v kontextu výhledů za příštích dvacet, třicet, čtyřicet let, tak je nutné, abychom udělali důchodovou reformu, abychom udělali změny v tom průběžném systému, včetně systému třetího pilíře, a toto je vlastně první důležitý krok, který teď děláme, který se týká letošního roku a let příštích. A znovu opakuji, celkový balík těch změn v rámci důchodové reformy, ten přijde do Poslanecké sněmovny v průběhu prvního pololetí příštího roku. Děkuji vám za pozornost.

