Ministr Jurečka: Průměrná starobní penze se v lednu navýší na 20 700 korun

Jedná se o řádnou valorizaci, přesné číslo bude známé v září. Průměrný starobní důchod by měl v lednu přesáhnout 20 700 korun. Už nyní jsou důchody nejvyšší v historii. Zároveň probíhá příprava a schvalování důležitých opatření, která jsou součástí důchodové reformy. Penze budou pravidelně navyšovány i nadále. Měníme ale systém tak, aby byl spravedlivější a udržitelný.

Na základě zveřejněné míry inflace za únor až červen letošního roku má MPSV k dispozici první odhad toho, jak od ledna porostou důchody. „Nyní odhadujeme, že valorizace v lednu 2024 bude u všech příjemců důchodů provedena stejně, a to zvýšením základní výměry o částku zhruba 380 korun. Přesný údaj budeme znát až začátkem září, kdy bude znám růst mezd za 1. pololetí,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Je třeba znovu připomenout, že už nyní jsou důchody nejvyšší v historii. Po červnové valorizaci přesáhl průměrný starobní důchod 20 200 korun měsíčně, v lednu by to tedy mohlo být 20 700 korun. To znamená růst za 5 let o 7 200 Kč,“ dodal ministr.

I přes řadu změn, které jsou součástí důchodové reformy, budou penze stále navyšovány v řádném termínu od prvního ledna. „Každoroční navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu. Není tedy pravda, co neustále omílá opozice, že okrádáme důchodce. Ne, důchody neustále rostou a růst budou. Do valorizace bude také promítána nad rámec inflace jedna třetina růstu reálných mezd, jak tomu bylo do konce roku 2017,“ vysvětlil ministr Jurečka.

„Nikde v okolních zemích za posledních několik let nerostly důchody tak razantně, jako u nás. Před deseti lety činil důchod polovinu toho, co dnes. Celkově za naší vlády důchody narostly zhruba o třetinu. Nesmíme zapomenout také na výchovné, kterým jsme důchody zvýšili o pětistovku za každé vychované dítě,“ dodal.

V Poslanecké sněmovně aktuálně probíhá projednávání důležitých opatření v rámci důchodové reformy. Jejím cílem je přibrzdit další zadlužování nás všech, nastavit vyvážený a udržitelný systém a zamezit rozevírání nůžek mezi chudšími a bohatšími seniory.

Ve třetím čtení bude tento týden Sněmovna projednávat návrh na úpravu předčasných důchodů a valorizací.

„Skutečně nyní taháme za záchrannou brzdu. Důvodem změn, které chceme přijmout co nejdříve tak, aby účinnost byla už od tohoto září, jsou značné negativní dopady nárůstu předčasných důchodů a mimořádných valorizací důchodů na státní rozpočet. Na těchto principech máme v koalici jednoznačnou shodu a obdobně se vyjadřují také ekonomové,“ zdůraznil ministr Jurečka. Veškeré informace týkající se navrhovaných opatření včetně předpokládané účinnosti jsou přehledně k dispozici na webu MPSV.

Ohledně důchodové reformy nyní probíhá intenzivní příprava novel zákonů, dokončujeme analýzy a diskutujeme otevřené body se sociálními partnery. Do konce roku 2023 by měla návrh změn projednat vláda. Legislativní proces by mohl být ukončen do poloviny roku 2024 tak, aby účinnost většiny opatření byla od roku 2025.

