Ministr Klempíř: Falešná hra opozice. Vyvolávají chaos a strach

29.04.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o změně financování veřejnoprávních médií.

To, co dnes předvedl mediální výbor pod vedením lidoveckého poslance Františka Talíře, nemá s odpovědnou správou veřejných médií nic společného.

Místo seriózní debaty o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu sledujeme politické divadlo, kde se pracuje pouze se strachem a polopravdami.

Ano, návrh financování je předmětem diskuse. To jsem řekl jasně a opakovaně. Ale diskuse neznamená chaos. Diskuse znamená hledání odpovědného řešení, které zajistí stabilitu médií veřejné služby bez zbytečného zatěžování občanů.

Znovu opakuji, že cílem této vlády je naopak poskytnout médiím naprostou nezávislost a svobodu, což je v našem návrhu zákona jasně deklarováno.

Odmítám tuhle falešnou hru, kterou se nám tu opozice snaží podsouvat. Buď nekontrolované navyšování prostředků, nebo kolaps veřejnoprávních médií. To je absolutní nesmysl.

Oto​ Klempíř

