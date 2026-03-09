David (SPD): Odpusťte umělcům jejich politickou angažovanost

Vážení přátelé,
může nás to štvát sebevíc, ale veřejně známé a populární osobnosti často podléhají puzení ovlivňovat veřejnost svými názory, které často ani nepocházejí z jejich hlavy.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
U osobností mimo politiku je mi úplně lhostejné, jakého jsou vyznání, politických názorů, sexuální orientace, vkusu, příbuzenských vztahů a tak dále. Hodnotím jejich umělecké výkony a neruší mě jejich názory.
Je škoda si nechat ujít zážitek z umění herce nebo sportovního výkonu sportovce, který se angažuje na opačném konci mých politických preferencí. Stejně tak nemá smysl chtít po právníkovi, aby měl se mnou shodné názory, stačí, aby dobře zastupoval moje zájmy, podobně je tomu s lékaři a dalšími poskytovateli služeb.
Někteří herci jsou velmi aktivističtí a ochotně exhibují se svými názory, jiní jsou naopak zdrženliví, neboť jak mi řekl známý umělec, inženýra, lékaře, právníka je těžší zpochybnit než umělce, o kterém může kdekdo říci, že nic neumí, nedostane roli, angažmá, nevydají mu knihu, nekoupí od něj obraz.
Karel Gott by byl určitě zvolen do Senátu, jenže ho ani nenapadlo přijmout takovou nabídku. Řekl, že politika je jednosměrná ulice. Nesuďme známé osobnosti mimo politiku podle toho, jaké zastávají politické názory.
