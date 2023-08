Ministr Kupka: Máme v plánu mýto o poplatek, který bude odrážet objem emisí

reklama

Dovolím si jenom několik stručných poznámek, nebudu komentovat všechny detaily toho vystoupení, protože zacházely často do opravdu technické oblasti, jenom bych chtěl jasně deklarovat, že už v současné době v České republice trestáme jak přetížení nápravy jízdní jako celku, tak také přetížení jednotlivých os, jednotlivých náprav. To je důležitá věc a platí, že opravdu to přetížení té nápravy má větší vliv na stav té vozovky než celé té soupravy, jako celku. Zároveň chci jasně povědět, že nejsem spokojený s tím, jak Česká republika dlouhodobě byla s to dohlížet na respektování právě zákona, který řeší přetěžování kamionů. Nutno ale říct, že ten zákon není zákon 361, o silničním provozu, ale je to zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997, podle kterého i to přetížení je postihováno. Úpravy tedy mají směřovat především do tohoto zákona.

Chci vám ale představit, co jsme nachystali, co už v tuto chvíli je v legislativním procesu a co míří k tomu, že na prvním místě bude Česká republika schopná vymáhat větší respekt vůči stávajícím pravidlům. To je klíč k tomu, jak se posunout. Mimochodem Evropská unie v tuto chvíli velmi intenzivně diskutuje o tom, jak zvýšit tu celkovou zátěž, respektive ten limit zatížení, protože je trend obecný, aby se po dálnicích mohly pochybovat i soupravy delší, které budou s to převést se stejným objemem emisí CO2 větší objem nákladu. Je to úplně přirozené. Protože se ta debata vede. To, k čemu my máme směřovat a k čemu směřujeme, je opravdu důraznější a efektivnější postih těch, kteří zákon porušují.

Tedy co je nachystáno? V rámci daňového balíčku upravujeme jednu konkrétní věc, a to je řádově vyšší příjem pro obce s rozšířenou působností za administrativu přestupků v této oblasti z současných 15 % z výtěžku pokut na 30 %. To jsme jasně prověřili, analyzovali jako jednu z nejvážnějších překážek, protože tohle je potřeba opravdu zásadním způsobem navýšit, aby jednotlivá města mohla v tomto směru postupovat efektivně. To, co je druhý krok, a to je úkol státu, zajistit jak vysokorychlostní váhy ve větším rozsahu – deklaruji, že do konce příštího roku bude na české dálniční síti v provozu 13 vysokorychlostních vah. A dáváme dohromady také konkrétní projekty doplnění těch statistických, velmi přesných vah, kdy ten kamion se už váží bez pohybu ve statické poloze. A kde samozřejmě je možné kombinovat jak tedy okamžitý postih, tak pochopitelně v případě, že půjde o postih právnické osoby, tak zahájit správní řízení.

Odpovím ještě na dvě související záležitosti, a to jednak mýto – máme v plánu od 1. března zvýšit mýto o nový poplatek, který bude odrážet objem emisí CO2, který kamiony vypouštějí. Je to společné řešení pro celou Evropu a v případě České republiky míříme k 15 % navýšení, tedy nebude to tak, že by jenom řidiči osobních vozidel nešli tu finanční zátěž, ale budou se na ní významným způsobem logicky podílet proporčně právě i nákladní vozidla. A otázka předjíždění kamionů, to je věc, která víří i v odborné veřejnosti. Postupujeme způsobem, který v tomto směru má podporu odborné veřejnosti, nechceme jít cestou plošného obrázku, který by přivodil celou řadu velmi nebezpečných situací v okamžiku, kdy by na celém území České republiky se pohyboval pomalý, souvislý vláček kamionů s velkými riziky nehod, komplikací při zařazování do toho pomalejšího pruhu pro pomalu jedoucí osobní vozidla.

Ale v spolupráci s Policií ČR rozšíříme ten současný počet úseků zákazů předjíždění kamionů na dálniční síti z 22 na 55 o dalších 33 nových úseků. Zároveň platí, jenom pro vaši informaci, že v okamžiku, kdy na dálnici jsou v jednom směru 3 jízdní pruhy tak kamiony nemohou předjíždět v tom nejrychlejším jízdním pruhu takže by tam měli zachovat průjezd právě pro nejrychlejší vozidla. Poslední poznámka: platí obecně, že nejde jenom o legislativní úpravy. Jde o to, jakým způsobem je schopná Česká republika ta pravidla vymáhat, jak je schopná je vymáhat. To je směr, kterým se zaměřujeme, sledujeme vývoj ve světě. A jsem přesvědčený o tom, že v okamžiku, kdy se podaří naplnit to, co jsem představil, výrazně zlepšit efektivitu té kontroly a postihu, tak se z České republiky stane i v tomto směru standardně fungující prostor, kde ti, kteří předpisy nedodržují, tak je bude následovat, bude je pronásledovat patřičná sankce. A situace se v krátkém čase výrazně zlepší.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy

