Ministr Kupka: Název by měl znít zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolím si tedy předložit v druhém čtení a představit změnu tak zvaného liniového zákona. Ta změna na samém začátku představuje především implementaci, a to implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady ze 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě TEN-T do vnitrostátního právního řádu.

Zmíním několik základních parametrů, které bychom do českého právního řádu tou implementací měli přenést. Je to jednak zakotvení definice vybrané transevropské dopravní infrastruktury, na kterou se jednotlivá opatření té legislativy budou vztahovat. To nejpodstatnější je ukotvení závazné lhůty pro ukončení všech správních řízení. Ta lhůta představuje čtyři roky od okamžiku, kdy příslušný správní úřad sezná, že všechny klíčové podmínky to podání splňuje, pak tedy plyne lhůta, která je striktně omezená čtyřmi lety na to, aby se podařilo zvládnout všechna příslušná správní řízení a jednotlivé jeho fáze s tím, že v okamžiku, kdyby se ta lhůta nestihla, tak nadřízené úřady mohou pak podniknout příslušné kroky proti nečinnosti těch prvoinstančních správních úřadů.

Další změnou, kterou pak v meziresortním řízení přinesly jednotlivé kraje, tak bylo vypuštění z přílohy zákona dálnici označenou jako D43 a její správné nahrazení označením silnice první třídy jako 1/73. Hospodářský výbor pak doporučil přijmout k tomu návrhu zákona celou řadu pozměňovacích návrhů a zároveň tady si dovolím doplnit klíčové informace k celému souboru těch pozměňovacích návrhů, protože jsou vyjádřením důležité snahy urychlit celou řadu klíčových investic, které Česká republika potřebuje pro nastartování ekonomiky, pro odstraňování dlouhodobých dluhů v infrastruktuře. Zároveň přicházíme s pozměňovacími návrhy, které rozšiřují ten okruh staveb o klíčové energetické stavby, ať už se jedná o gigafactory, nebo se jedná o další důležité součásti energetické sítě a energetických zdrojů s tím, že proto, abychom dokázali snadněji území vytrasovat, klíčové stavby infrastruktury...

Jedna z těch klíčových změn, kterou přinášíme do liniového zákona, je úprava možnosti trasování dopravních staveb, které představují národní prioritu, jako jsou například vysokorychlostní tratě. Tak pro takový institut zavádíme právě dílčí územní rozvojový plán. I v této oblasti se podařilo najít shodu jednotlivých ministerstev a věřím, že se podaří najít shodu i tady v Poslanecké sněmovně na řešení, které dává nezbytné nástroje do rukou Ministerstva dopravy a zároveň je to řešení, které vnímá práva všech samospráv a dává dostatečný prostor pro zhodnocení všech klíčových veřejných zájmů.

Další dílčí změny byly představeny jak na hospodářském výboru, tak věřím, že na ně dojde i v případě dnešního jednání, kdy kromě té konkrétní změny, jak jsem zmínil, jde také o důležité vyloučení například institutu blanketního podání v případě odvolání. Je to věc, které čelíme třeba teď právě v případě stavby D11 a pokládáme za důležité, aby tady stát s klíčovými záměry nebyl legislativou tlačen do kouta, ale aby měl možnost uplatnit své strategické zájmy, pro které má jednoznačnou a významnou podporu české veřejnosti.

Další z těch změn, kterou pak načtu už v podrobné rozpravě, ale zmíním ji i tady na úvod, je úprava názvu toho zákona. Celá řada těch důležitých pozměňovacích návrhů totiž významně rozšiřuje působnost té normy a jsem přesvědčený o tom, že je to důležité a že to opravdu Česká republika potřebuje, že to potřebuje i v souvislosti s tím, že se rozběhla práce výboru pro strategické investice, pro posílení ekonomiky, pro posílení konkurenceschopnosti České republiky. Nutně potřebujeme nejenom dobudovat základní dopravní infrastrukturu, dostavět scházející dálniční síť, ale potřebujeme nutně zajistit i energetickou bezpečnost a v tomto směru významně usnadnit projednávání a výstavbu celé řady klíčových součástí bezpečné energetické infrastruktury.

Proto si také dovolím navrhnout, aby ta nová změna názvu odpovídala lépe působnosti té finální podoby zákona a ten nový název by měl znít, že půjde o zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Ta infrastruktura v tomto směru může zahrnovat jak právě zmíněnou infrastrukturu dopravní, vodní, energetickou, ale například také datovou a v tomto směru bude schopná lépe odpovídat na reálné potřeby Česka jedenadvacátého století a doplnění těch klíčových bodů pro posílení konkurenceschopnosti našeho státu. Děkuji za pozornost. Věřím, že tohle je norma, na které budeme schopni najít shodu napříč Poslaneckou sněmovnou pro to, aby nejenom v tomto volebním období, ale aby i v dalších volebních obdobích bylo možné se snadněji vypořádat s dlouhodobými historickými infrastrukturními dluhy.

Děkuji za pozornost.

