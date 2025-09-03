Ministr Kupka: ODS chystá revoluci na českých dálnicích

03.09.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvýšení rychlosti na vybraných částech dálnic.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

Představte si, že dojedete z Prahy do Brna o půl hodiny rychleji – realita nebo nebezpečný sen?  Vláda v čele s ODS chystá revoluci na českých dálnicích se zvýšením rychlosti na 150 km/h na bezpečných úsecích. Někteří to vítají jako krok k vyspělým evropským zemím, kde taková nařízení platí. Jiní se obávají více nehod a vyššího znečištění ovzduší. Co si myslíte vy – má se rychlost zvýšit? Hlasujte a dejte nám vědět svůj názor!

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy
Je revoluce zvýšení rychlosti na několika částech dálnic, když v Německu je neomezená rychlost?


autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvýšení rychlosti na vybraných částech dálnic.