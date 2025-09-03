Ministr Kupka: ODS chystá revoluci na českých dálnicích

Představte si, že dojedete z Prahy do Brna o půl hodiny rychleji – realita nebo nebezpečný sen? Vláda v čele s ODS chystá revoluci na českých dálnicích se zvýšením rychlosti na 150 km/h na bezpečných úsecích. Někteří to vítají jako krok k vyspělým evropským zemím, kde taková nařízení platí. Jiní se obávají více nehod a vyššího znečištění ovzduší. Co si myslíte vy – má se rychlost zvýšit? Hlasujte a dejte nám vědět svůj názor!
autor: PV