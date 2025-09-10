Ministr Kupka: Potřebujeme názornější ukázku toho, že Rusko je hrozba?

11.09.2025 12:07

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadu dronů na polské území?

Ministr Kupka: Potřebujeme názornější ukázku toho, že Rusko je hrozba?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Kupka

Potřebujeme názornější ukázku toho, že Rusko je hrozba? Polsko čelilo rozsáhlému útoku ruských dronů na své území a současně za jeho hranicemi začínají rusko - běloruské jednotky nacvičovat útok na země NATO.

Není náhodou, že zrovna v téhle době naši kolaboranti v čele s Konečnou a Okamurou ještě víc zesílili volání po vystoupení z EU a z NATO. Legendární výrok Andreje Babiše, že by Polsku nepřišel na pomoc, snad ani nemusím připomínat. Tohle prostě nesmíme dopustit.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy
Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Je pravda, že chcete zrušit senát?

Jak toho chcete docílit, když by proto museli hlasovat sami senátoři, a to se podle mě nikdy nestane? Neslibujete náhodou něco absolutně nereálného a nesplnitelného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

