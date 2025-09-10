Ministr Kupka: Potřebujeme názornější ukázku toho, že Rusko je hrozba?

Potřebujeme názornější ukázku toho, že Rusko je hrozba? Polsko čelilo rozsáhlému útoku ruských dronů na své území a současně za jeho hranicemi začínají rusko - běloruské jednotky nacvičovat útok na země NATO.
Není náhodou, že zrovna v téhle době naši kolaboranti v čele s Konečnou a Okamurou ještě víc zesílili volání po vystoupení z EU a z NATO. Legendární výrok Andreje Babiše, že by Polsku nepřišel na pomoc, snad ani nemusím připomínat. Tohle prostě nesmíme dopustit.
autor: PV