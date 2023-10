Ministr Kupka: Světový silniční kongres se po více než padesáti letech vrací do Česka

Praha se na týden stane hlavním městem silniční infrastruktury. Bude totiž hostit 27. světový silniční kongres, který pořádá Světová silniční asociace PIARC. Prestižní událost se do Prahy vrátí po 52 letech. Kongresu se zúčastní více jak 3500 delegátů z celého světa, na doprovodné výstavě bude rekordních 35 národních pavilónů a více než 300 vystavovatelů. Akce se koná v Kongresovém centru v Praze do 6. října.

„Jedná se jednu z nejvýznamnějších a nejprestižnějších akcí letošního roku, a to nejen v oblasti dopravy. Do české metropole zavítá opravdu celý silničářský svět. Pro nás, kteří chceme v následujících letech napnout všechny síly pro dostavbu dálniční sítě, je to navíc příležitost prozkoumat a zjistit podrobnosti o aktuálních trendech ve výstavbě a údržbě silnic a dálnic ve světě. A věřím, že i my budeme moci kolegům ze zahraničí ukázat příklady dobré praxe a řadu technologických novinek,“ říká ministr dopravy Martin Kupka, který kongres zahájí a bude se účastnit jeho programu.

Hlavními tématy kongresu budou správa dálnic, silnic, mobilita, odolná infrastruktura a bezpečnost a udržitelnost, provoz a údržba. Zastoupena budou i nová témata, jako je uhlíková neutralita, autonomní vozidla, elektromobily a nabíjecí infrastruktura.

Kongresu se zúčastní více než 3500 delegátů z celého světa, na doprovodné výstavě bude rekordních 35 národních pavilónů a více jak 300 vystavovatelů. Nebude chybět ani samostatný česko-slovenský pavilon, který nabídne návštěvníkům bohatý odborný i společenský program a celé akce se budou moci zúčastnit i studenti dopravních a stavebních fakult.

Kongres delegátům nabídne také technické exkurze, takže budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si takové stavby jako tunely na městském okruhu v Praze nebo postupující dostavbu dálnice D4, která představuje první dálniční PPP projekt v České republice.

Podrobnosti o celé akci včetně programu najdete na webu PIARC ZDE.

Mgr. Martin Kupka ODS



