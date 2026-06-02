Ministr Macinka: Účet pana Lipavského za výlet do Ósaky

03.06.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Ztráty ze světové výstavy EXPO v japonské Ósace za vedení Jana Lipavského, publikované na svém veřejném facebookovém profilu

Ministr Macinka: Účet pana Lipavského za výlet do Ósaky
Foto: Repro STVR
Popisek: Petr Macinka

Účet pana Lipavského za jeho výlet do japonské Ósaky:

  • přes 500 000 000 a dalších minimálně 100 000 000 bude následovat;
  • dva soudní spory;
  • 12 předžalobních výzev;
  • tři nároky uplatněné mimo soud,
  • 1 500 000 korun odeslaných na „špatný” účet kdesi v Číně,
  • desítky milionů za právní služby
  • a síť Českých center v zahraničí před bankrotem.

Lipavský

A kolik byste za zeleného plyšáka zaplatili z cizích peněz vy? A kolik trestních oznámení je podle vás dost?

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
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Článek obsahuje štítky

EXPO , Japonsko , MZV , motoristé , Macinka , Lipavský

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