Ministr Macinka: Účet pana Lipavského za výlet do Ósaky

Účet pana Lipavského za jeho výlet do japonské Ósaky:
- přes 500 000 000 a dalších minimálně 100 000 000 bude následovat;
- dva soudní spory;
- 12 předžalobních výzev;
- tři nároky uplatněné mimo soud,
- 1 500 000 korun odeslaných na „špatný” účet kdesi v Číně,
- desítky milionů za právní služby
- a síť Českých center v zahraničí před bankrotem.
A kolik byste za zeleného plyšáka zaplatili z cizích peněz vy? A kolik trestních oznámení je podle vás dost?
Mgr. Petr Macinka
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