Kavij (KSČM): V Německu demonstrace, u nás pohodička

18.07.2026 7:07 | Profily PL
autor: PV

Přes 30 000 zaměstnanců se 3. července zúčastnilo protestní akce odborářů v různých závodech Mercedesu.

Kavij (KSČM): V Německu demonstrace, u nás pohodička
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Zatímco v Německu se konají odborářské demonstrace, u nás pohodička.

Protesty, zaměřené proti plánům představenstva na další snižování počtu pracovních míst, s požadavkem zachování svých pracovních míst a lokalit, pokračování 35hodinového pracovního týdne a zachování zvláštních platů a sociálních standardů. Demonstrace byla také odpovědí a reakcí na dopis představenstva společnosti Mercedes, kterým  informovalo zaměstnance, že pro letošní rok bude zrušena kolektivně sjednaná mimořádná platba „Transformační modul“ pro 90 000 zaměstnanců, která činí 18,4 procenta běžného individuálního měsíčního platu. Již v polovině června navrhl předseda dozorčí rady Mercedesu Martin Brudermüller v novinách Handelsblatt návrat z 35hodinového na 40hodinový pracovní týden, samozřejmě bez zvýšení mezd.

Ve vystoupení Michaela Clause, místopředsedy rady zaměstnanců v závodě Untertürkheim, který promluvil k přibližně 2000 kolegů na shromáždění v Mettingenu, mimo jiné zaznělo, že více než 40 procent federálního rozpočtu je pumpováno do válečného stroje. „Potřebujeme generální stávku. Není třeba ji vyzývat; stane se, pokud si to budete přát.“  Než ho pronesl, sundal si čepici IG Metall a nasadil si kubánskou s rudou hvězdou. Také předsedkyně zástupců mládeže a stážistů své vystoupení uzavřela provoláním: „Bez stávky se nic nezmění!“

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O několik dní dříve schválili odboroví představitelé v Untertürkheimu rezoluci s názvem: „Už dost. Protest, odpor, stávka! Šéfové chtějí třídní boj? Ať si ho vezmou!“ V rezoluci se mimo jiné uvádí:
„Peníze, které chybí z fondů sociálního zabezpečení kvůli úsporným opatřením, plynou také do znovuvyzbrojování. Naše mládež má jít znovu do války za zisky korporací.“
„Šéfové“ a „jejich vláda“ jsou na druhé straně barikády. Jejich cílem je překonat „svou krizi“ na úkor zaměstnanců a stát se ještě bohatšími. My na druhou stranu chceme dobrou práci, sociální zabezpečení a mír. Ale tyto věci nepřicházejí automaticky.“

Následuje výzva k organizaci do odborů a protestům „až do bodu stávek“:
„A pokud budou odboroví předáci váhat, pak to uděláme sami.“

Jasná prohlášení, která nevyžadují žádné apely na politiky, vedoucí pracovníky a členy předsednictva uvedených  firem! Mottem je vzít mobilizaci do vlastních rukou. První mohutné akce odborářů, které v minulých dnech proběhly, nejsou zdaleka posledními.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
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Článek obsahuje štítky

demonstrace , KSČM , Německo , odbory , průmysl , Kavij

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