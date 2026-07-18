Kavij (KSČM): V Německu demonstrace, u nás pohodička

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Zatímco v Německu se konají odborářské demonstrace, u nás pohodička.
Protesty, zaměřené proti plánům představenstva na další snižování počtu pracovních míst, s požadavkem zachování svých pracovních míst a lokalit, pokračování 35hodinového pracovního týdne a zachování zvláštních platů a sociálních standardů. Demonstrace byla také odpovědí a reakcí na dopis představenstva společnosti Mercedes, kterým informovalo zaměstnance, že pro letošní rok bude zrušena kolektivně sjednaná mimořádná platba „Transformační modul“ pro 90 000 zaměstnanců, která činí 18,4 procenta běžného individuálního měsíčního platu. Již v polovině června navrhl předseda dozorčí rady Mercedesu Martin Brudermüller v novinách Handelsblatt návrat z 35hodinového na 40hodinový pracovní týden, samozřejmě bez zvýšení mezd.
Ve vystoupení Michaela Clause, místopředsedy rady zaměstnanců v závodě Untertürkheim, který promluvil k přibližně 2000 kolegů na shromáždění v Mettingenu, mimo jiné zaznělo, že více než 40 procent federálního rozpočtu je pumpováno do válečného stroje. „Potřebujeme generální stávku. Není třeba ji vyzývat; stane se, pokud si to budete přát.“ Než ho pronesl, sundal si čepici IG Metall a nasadil si kubánskou s rudou hvězdou. Také předsedkyně zástupců mládeže a stážistů své vystoupení uzavřela provoláním: „Bez stávky se nic nezmění!“
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
O několik dní dříve schválili odboroví představitelé v Untertürkheimu rezoluci s názvem: „Už dost. Protest, odpor, stávka! Šéfové chtějí třídní boj? Ať si ho vezmou!“ V rezoluci se mimo jiné uvádí:
„Peníze, které chybí z fondů sociálního zabezpečení kvůli úsporným opatřením, plynou také do znovuvyzbrojování. Naše mládež má jít znovu do války za zisky korporací.“
„Šéfové“ a „jejich vláda“ jsou na druhé straně barikády. Jejich cílem je překonat „svou krizi“ na úkor zaměstnanců a stát se ještě bohatšími. My na druhou stranu chceme dobrou práci, sociální zabezpečení a mír. Ale tyto věci nepřicházejí automaticky.“
Následuje výzva k organizaci do odborů a protestům „až do bodu stávek“:
„A pokud budou odboroví předáci váhat, pak to uděláme sami.“
Jasná prohlášení, která nevyžadují žádné apely na politiky, vedoucí pracovníky a členy předsednictva uvedených firem! Mottem je vzít mobilizaci do vlastních rukou. První mohutné akce odborářů, které v minulých dnech proběhly, nejsou zdaleka posledními.
Mgr. Miroslav Kavij
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku