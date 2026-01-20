Ministr Metnar: Bezprecedentní narušení veřejného pořádku a bezpečnosti

20.01.2026 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střelbě na městském úřadu v Chřibské.

Ministr Metnar: Bezprecedentní narušení veřejného pořádku a bezpečnosti
Foto: Interview ČT24
Popisek: Lubomír Metnar

Chřibská zažila tragickou událost, kterou jsem od počátku bedlivě sledoval, a považuji ji za bezprecedentní narušení veřejného pořádku a bezpečnosti v České republice. Dva lidé přišli o život a šest dalších je zraněno. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodině a blízkým a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Se zasahujícími policisty jsem se osobně na místě setkal a ještě jednou jim touto cestou děkuji za jejich práci, díky níž zabránili dalším tragickým následkům. Žádám média o maximální ohleduplnost vůči pozůstalým a zraněným. Vyšetřování události je nyní plně v kompetenci policie.

Mgr. Lubomír Metnar

  • ANO 2011
  • ministr vnitra
