Ministr Metnar: Bezprecedentní narušení veřejného pořádku a bezpečnosti

Chřibská zažila tragickou událost, kterou jsem od počátku bedlivě sledoval, a považuji ji za bezprecedentní narušení veřejného pořádku a bezpečnosti v České republice. Dva lidé přišli o život a šest dalších je zraněno. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodině a blízkým a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Se zasahujícími policisty jsem se osobně na místě setkal a ještě jednou jim touto cestou děkuji za jejich práci, díky níž zabránili dalším tragickým následkům. Žádám média o maximální ohleduplnost vůči pozůstalým a zraněným. Vyšetřování události je nyní plně v kompetenci policie.
Mgr. Lubomír Metnar
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.