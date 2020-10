Ministr Plaga: Doufám, že se žáci prvního stupně co nejrychleji vrátí do škol

reklama

Rychlá reakce. Ano, i mně chodí dopisy z mateřských škol. Já bych chtěl říct, že zavření prvních stupňů je bezprecedentní krok. A já jsem rád. A chápu, že se zase objeví maily a dopisy, že jsou mateřské školy otevřené. Opakovaně jsem nejenom učitelkám v mateřských školách poděkoval, ale zároveň říkám, že jejich práce není prací v první linii, ale je hned za ní, pokud mám použít tento zprofanovaný výraz první linie. Poděkování jim samozřejmě patří. Ta situace je těžká a já ale řeknu věc, že bych byl radši, kdyby byl už otevřen i první stupeň. Samozřejmě vnímám a já jsem to řekl i na tiskové konferenci, že situace u nás byla natolik vážná, modely ukazovaly takové zhoršení, že jsem souhlasil - a nebudu říkat, že jsem nesouhlasil, souhlasil - jsem s bezprecedentním krokem, a to je zavření prvních stupňů základních škol. Ale co se týká těch výtek a výhrad, které se z mateřských škol ozývají, tak bych chtěl na těch pár podnětů reagovat.

Co se týká nezjišťování statistiky a dalších věcí, není to pravda. Vyžádal jsem si čísla z Ministerstva zdravotnictví, které to zjišťuje, a minulý týden jsem tak argumentoval v některých diskusích, protože ta informace Ministerstva zdravotnictví byla, že přímo v mateřských školách je 38 clusterů. Vzhledem k tomu, že máme přes 5 000 mateřských škol, tak to číslo není nikterak závratné, ale dodávám, je důležité vědět, že samozřejmě v tuto chvíli v celé republice jsou závratná čísla pozitivně testovaných nemocných, a to se samozřejmě projevuje v karanténě a vypínání toho zdravotnického personálu, nejenom zdravotnického personálu, ale samozřejmě potom i personálu v mateřských školách.

Odborný personál a mezi ně patří i pedagogických personál v těch otevřených školách a mateřské školy jsou otevřeny, tak jsem si vědom toho - a já jsem to řekl, že jsou součástí té kritické infrastruktury, takže dnes na vládě budu navrhovat, aby ty určené školy, o kterých jsem hovořil a kterých je 405 po celé republice, se také mohly starat o děti pedagogického a nepedagogického personálu, který je v těch otevřených školách. To znamená, když někdo říkal, že v mateřských školách některé učitelky jsou doma s dětmi, tak mohou a budou moci poté, co vláda schválí toto usnesení, doplnění toho usnesení krizového, tak budou děti moci dávat do těch určených škol.

Co se týká respirátorů, znovu opakuji a budu to opakovat do nekonečna klidně, vybavení škol, školek, školských zařízení respirátory je primární záležitostí jejich zřizovatelů. Z rozpočtového určení daní jde 14,5 miliardy v roce 2019 do rozpočtu obcí právě proto, že mají školu na základě tohoto kritéria. To neznamená, že stát nemůže přispět a také přispěl, od začátku, když jsme začínali na vládě řešit napřed respirátory pro Prahu a pak pro celou vzdělávací soustavu, tak jsme počítali na Ministerstvu školství se všemi stupni včetně mateřských škol. Mateřské školy tak dostaly nebo byly součástí té dodávky téměř tří milionů respirátorů, které směřovaly do naší vzdělávací soustavy nad rámec toho, co mají - a častokrát tak činí - dělat zřizovatele. Vím o mnoha městech, kde zřizovatelé v průběhu nebo v reakci na jarní pandemii skutečně ty školy zazásobili. Je to skvělé, ale je to jejich povinnost. Povinnost státu je samozřejmě v těch jiných oblastech.

Co se týká ještě problematiky mateřských škol, úplně závěrem. Ta práce je nesmírně obtížná, ta práce je vysilující a samozřejmě, že v tuto chvíli se může zdát, že je nedoceněná. Není tomu tak. Když někdo říká, probíhá tam jenom hlídání dětí. Vy víte dlouhodobě, a je to i debata ve Sněmovně, kterou jsme vedli, že jeden z těch argumentů, a je podložen zahraničními studiemi, je, že děti od tří do šesti let věku - je ten nejzásadnější věk a samozřejmě, že to pak pokračuje i na prvním stupni a v celé vzdělávací soustavě. Ale je to naprosto klíčová součást vzdělávací soustavy.

Mohu ubezpečit všechny v mateřských školách, byť jak říkám, přijdou mi zase určitě nenávistné maily, že si to uvědomujeme a celou dobu se k nim jako k součásti té vzdělávací soustavy chováme. Znovu opakuji, kdybych si mohl vybrat a vrátit se v čase zpět a podpořit, resp. vrátím se k tomu, že jsem - a přál bych si a reaguji na další řečníky, kteří tady byli, aby první stupně mohly jít zpátky. To znamená, debata není o tom zavřít ještě mateřské školy, a já pevně doufám, že situace se natolik zlepší a všichni k tomu přispějeme v celé ČR, že nebude potřeba dělat tyto další kroky, naopak že se co nejrychleji vrátí žáci prvního stupně, nebo alespoň prvních, druhých tříd zpátky.

Děkuji za pozornost.

