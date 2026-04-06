Ministr Plaga: Končit školní vyučování v úterý mi nedává smysl

Končit formálně školní vyučování v úterý za mne nedává smysl, navíc když si tento den většinou děti chodí jen pro vysvědčení a jsou ve škole jednu hodinu. Kritika by měla mířit spíš na bývalé vedení resortu, které dle mého názoru bezmyšlenkovitě schválilo organizaci školního roku na několik let dopředu.
Navíc pokud už nějaká škola měla naplánovánu smysluplnou aktivitu do 30. června, kde by ani s tříměsíčním předstihem nedávalo smysl ji zrušit nebo hrozil storno poplatek, může samozřejmě požádat o odlišnou organizaci školního roku.
Doplním, že 95 procent škol vyjádřilo s tímto koncepčním krokem souhlas a nemají s ním problém ani zájmové a skautské organizace, například Junák.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
