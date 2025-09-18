Ministr Rakušan: Chceme obranu před hybridními hrozbami řídit z úrovně vlády

18.09.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řeršení problému hybridní války a ruské státní propagandy

Ministr Rakušan: Chceme obranu před hybridními hrozbami řídit z úrovně vlády
Aspoň že to pan Vondráček říká na rovinu. Že problém hybridní války a ruské státní propagandy otevřeně bagatelizuje a jasně ukazuje, jakou budoucnost hnutí ANO naší zemi chystá. Lehnout si před nepřítelem na zádíčka a ukázat bříško...

My naopak chceme aktivity KRIT, který se osvědčil v rámci Ministerstva vnitra, přenést na celostátní úroveň a obranu před hybridními hrozbami, včetně dezinformací, řídit z úrovně vlády. Rádi bychom zřídili Národní úřad pro boj s hybridními hrozbami a tomuhle dlouho přehlíženému tématu dali patřičnou váhu.

A pokud jde o nápad s vysíláním ruské státní televize, to je taky příznačné: Česká veřejnoprávní média by si ANO chtělo připnout na vodítko a na volno sem pustit hlásnou troubu ruské propagandy. Nic takového nikdy nedopustíme. Volte Starosty, ať se nestaneme ruskou gubernií.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Diskuse obsahuje 23 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

