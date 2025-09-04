Ministr Rakušan: Hnutí ANO říká NE budoucnosti

04.09.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zveřejněnému programu hnutí ANO.

Ministr Rakušan: Hnutí ANO říká NE budoucnosti
Foto: X/STAN
Popisek: Vít Rakušan na zahájení ostré kampaně STAN, 28.8. 2025

Zaposlouchal jsem se do programové tiskovky našich soupeřů z ANO. Když se po 15 minutách anti-všeho dostali i k tomu programu, dozvěděl jsem se, že říkají NE euru, regionálnímu rozvoji, evropským vztahům a vědě, výzkumu a inovacím, prostě NE budoucnosti. Proto je důležité dát hlas Starostům – máme výsledky a potáhneme příští vládu do budoucnosti: přijmeme euro, pomůžeme vědě, digitalizaci a modernizaci.

Program, který není PROTI něčemu, ale PRO lepší budoucnost téhle země, najdete tady na webu ZDE

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
