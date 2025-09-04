Ministr Rakušan: Hnutí ANO říká NE budoucnosti

Zaposlouchal jsem se do programové tiskovky našich soupeřů z ANO. Když se po 15 minutách anti-všeho dostali i k tomu programu, dozvěděl jsem se, že říkají NE euru, regionálnímu rozvoji, evropským vztahům a vědě, výzkumu a inovacím, prostě NE budoucnosti. Proto je důležité dát hlas Starostům – máme výsledky a potáhneme příští vládu do budoucnosti: přijmeme euro, pomůžeme vědě, digitalizaci a modernizaci.
Program, který není PROTI něčemu, ale PRO lepší budoucnost téhle země, najdete tady na webu ZDE.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV