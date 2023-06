Ministr Rakušan: Musíš si to někde sehnat, řekl mi Hamáček

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já tady nebudu číst tu svoji odpověď na písemnou interpelaci, protože ona ji celkem věrně zrekapitulovala už paní poslankyně Vildumetzová. Možná jenom ta krátká rekapitulace pro nás všechny.

Vězeňská služba, celní správa i za toho minulého volebního období, to znamená za vlády hnutí ANO se sociální demokracií, podporováni byli Komunistickou stranou Čech a Moravy, měla stravenkový paušál jako součást svého rozpočtu. I v tom minulém volebním období. Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor tento řádek státního rozpočtu za minulé vlády vůbec neměly. Stravenkový paušál jim dokonce nebyl ani ve všech krajích vyplácen. Poprvé se tento příspěvek po jednání s tehdejší ministryní financí paní Alenou Schillerovou objevil v rozpočtu Policie v červnu roku 2021. Volby byly v říjnu 2021. Takže po celé období minulé vlády, až na ty poslední měsíce, policistkám, policistům, hasičkám a hasičům i civilním zaměstnancům nebyl stanoven stravovací příspěvek, pokud tak neučinila individuálně krajská ředitelství. Rozpočtové krytí na tento výdaj neexistovalo. To jenom poznámka, abychom neříkali a neinterpretovali tu situaci, že naše vláda něco nedělá, co ta vláda předtím dělala. Já se můžu jenom domnívat, proč byl vybrán ten červnový termín těsně před volbami. Ale byl vybrán, začalo se vyplácet.

Při přebírání úřadu a přitom, když jsem seděl se svým předchůdcem Janem Hamáčkem, dlužno říct, že předání úřadu proběhlo velmi solidně, seděli jsme spolu i podrobně nad rozpočtem ministerstva, tak jsem se pana kolegy tehdy ptal, kde je ten rozpočtový řádek na stravné, na stravovací příspěvek pro policisty a hasiče. Odpověď přibližně byla taková: no, není tam, ty peníze si musíš nějak sehnat, tak jsme to také dělali. Takže tady byl závazek, byl tady závazek, který neměl rozpočtový řádek. My v té chvíli jsme vypláceli nadále stravenkový paušál a není úplně pravda, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, že to bylo pouze a jen ze zdrojů krajských ředitelství.

Kdybychom šli dopodrobna, tak bylo během roku uvolněno cirka 100 milionů korun, které šly z rozpočtu takzvaného malého vnitra právě na tento účel. V současné době, a to jste odpověděla za mě, v ne úplně jednoduché ekonomické situaci se děje následující, a to je to podstatné. Ten stravenkový paušál je vyplácen, všichni policisté, policistky, hasiči a hasičky v České republice tento stravenkový paušál dostávají, nikoliv že nedostávají, mají ho jako součást svých platů. Takže těm policistkám a policistům v České republice je celkem jedno, jakým způsobem je tento finanční obnos zajištěn. Ale samozřejmě, a tady vám dávám zapravdu, já osobně jsem pro systémové řešení. Myslím si, že tady má být rovnost mezi jednotlivými sbory. Nevím, proč by měl být rozdíl mezi celníkem, mezi příslušníkem Vězeňské služby a policistou a hasičem. Proto je s Ministerstvem financí skutečně vyjednáno, že částka 300 milionů korun ročně, která bude dostatečná jak pro policisty, tak pro hasiče, se rozpočtovým opatřením objeví v rozpočtu a zpětně tyto peníze, které do toho musela vydávat jednotlivá krajská ředitelství, jim tímto způsobem budou vykompenzována.

Chceme, aby od příštího roku to byl takzvaný - a teď mě opravte termínově, omlouvám se těm, kteří tomu rozumí lépe než já, aby to byl trvalý nárok do státního rozpočtu a jednou provždy i pro ty další vlády jsme tuto debatu o stravenkovém paušálu, to každoroční handrkování mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí jednoduše uzavřeli. Ale ten fakt, který - ještě jednou opakuji, tento příspěvek je vyplácen. Je vyplácen. Jednání s Ministerstvem financí běží, ta nejsou samozřejmě z logiky věci za žádné vládní konstelace úplně jednoduchá, obzvlášť v této nejednoduché ekonomické situaci. Na druhou stranu vytvořit rovnost mezi jednotlivými ozbrojenými sbory, i co se týče stravovacího příspěvku, je z mého pohledu samozřejmě žádoucí. A je můj závazek po dohodě s vedením těchto sborů, že tento příspěvek tedy bude trvalým nárokem rozpočtu pro příští rok a ta suma se objeví i v rozpočtu letošního roku. Děkuju.

