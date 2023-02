Ministr Rakušan: My jsme spát určitě nezačali a tu situaci jsme se pokoušeli řešit

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, nebudeme předstírat, byť jste nedočetla svojí interpelaci do konce a nebudeme si tady hrát na každý paragrafík jednacího řádu, já vím, o jaký případ se jedná, takže ta moje odpověď bude taková, jako byste to bývala stihla do konce také dočíst. Obecně.

Já bych pouze chtěl uvést několik řekněme údajů i statistických na drobnou obhajobu toho, že skutečně v roce 2022 Ministerstvo vnitra bylo zavaleno asi rekordním počtem všech možných typů žádostí. Uvědomme si prosím, že tito pracovníci, pracovníci OAMPu se intenzivně zabývali právě imigrační vlnou přicházející z Ukrajiny, ale nejenom to. On i ten počet nových žádostí, které přišly, obecně vzrostl o 4 700, což je nárůst o více než 25 %. To už se samozřejmě někde projeví. My jsme spát určitě nezačali a tu situaci jsme se pokoušeli řešit. Za účelem k zajištění výkonu všech agend v zákonných lhůtách jsme provedli vnitřní systemizaci v Ministerstvu vnitra, to znamená výpomoc cestou přeložení státních zaměstnanců z jiných útvarů, právě na tyto agendy.

Domnívám se, že právě poslední případy ukazují, že se nám to daří a že ty lhůty se skutečně ve většině případů daří dodržovat lépe, než tomu bylo v loňském roce, v roce 2022, který ale jak všichni chápeme, i situací ruské agrese vůči Ukrajině, byl enormní a pro Ministerstvo vnitra jako celek, především pro veškeré azylové a pobytové agendy, zcela extrémně. Samozřejmě přemýšlíme o trvalém personálním posílení kapacit. To uvidíme po vyhodnocení i toho, když skončí tahle krizová doba a budeme mít data, která budou odpovídat době, která je standardnější. Ta současná, jak jsem řekl, je enormně náročná pro všechny zaměstnance, pro ty na tomto oddělení obzvláště. A jak říkám, posilování z jiných útvarů v rámci probíhající systemizace a revize agend na Ministerstvu vnitra bude pokračovat i nadále.

Já samozřejmě vím, aniž bych i já tady prozradil jméno, vím i ten váš konkrétní případ, vím i jméno toho člověka, ale oba víme, že je to případ, který stále běží, takže tady nemůžeme předjímat rozhodnutí, to ani jeden z nás udělat nemůže. Nicméně podle mých informací by mělo být usnesení danému žadateli doručeno v řádu několika dnů. Děkuju za pozornost.

