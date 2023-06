Ministr Rakušan: Prezidentování Petra Pavla je kulturní zlom po předchozí éře

reklama

Dosavadní prezidentování Petra Pavla je kulturní zlom po předchozí éře, a to co do formy i obsahu. Petr Pavel naplňuje to, co v prezidentské kampani sliboval. Je prezidentem nadstranickým, naslouchajícím, aktivním, ale ne povýšeně mentorujícím. Oceňuji, že na Miloše Zemana navázal cestami do regionů, že nás velmi dobře reprezentuje v zahraničí i to, že se při mnoha příležitostech bez velké okázalosti potkává s lidmi.

