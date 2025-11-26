Svobodová (Piráti): Místo řešení dostupnosti bydlení hnutí ANO zvyšuje zadlužení

Rodící se koalice nejprve tlačila končící vládu, aby rozpočet předložila a země se vyhnula rozpočtovému provizoriu, nyní ho ale sama odmítá, čímž celý proces zpožďuje o další měsíc a vytváří chaos. Jediným cílem tohoto postupu je podle Pirátů připravit si půdu pro razantní zvýšení zadlužení České republiky, aby nová vláda mohla plnit své populistické sliby na dluh a zároveň svádět vinu na předchozí kabinet. V návrhu navíc chybí 14 miliard korun na výstavbu dostupného bydlení, což ohrožuje obecní projekty zhruba za 60 miliard korun – ANO tento problém neřeší a místo toho navrhuje uměle navýšit deficit. Investice do obecního bydlení by se přitom státu vrátila.
„Postup ANO nedává smysl, nejprve tlačili vládu ať rozpočet předloží, aby ho potom vrátili k přepracování. ANO navíc na rozpočtovém výboru odmítlo řešit chybějících 14 miliard na dostupné bydlení, čímž ohrožuje projekty obcí za desítky miliard, na druhou stranu chystá protizákonný postup a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,” uvedla poslankyně a členka Rozpočtového výboru Vendula Svobodová. „Současně postup ANO naznačuje, že jejich snahou je dostat pana prezidenta pod tlak, kdy fakticky vzkazují, že bez nové vlády nebude nový rozpočet a země skončí v paralýze,” doplňuje Svobodová.
Piráti souhlasí, že je potřeba řešit financování dopravní infrastruktury v objemu 37,2 miliardy korun, z toho 16 miliard je už dnes zasmluvněno. Nicméně zbylé položky, které ANO v rozpočtu kritizuje, jsou značně nadsazené.
Hnutí ANO mezitím kritizuje návrh rozpočtu s tím, že v něm údajně chybí 95 miliard korun. Toto číslo podle Pirátů nemá oporu v datech. Skutečný problém je v tom, že ANO počítá s ještě masivnějším zadlužováním státu v příštích letech, aby mohlo plnit svoje populistické sliby.
„Minulá i budoucí vláda bohužel předvádí dvojí divadlo – na jedné straně účetní triky ministra Stanjury, na druhé straně nafouknutá čísla hnutí ANO. Naší povinností je říkat pravdu o tom, kde peníze skutečně chybí – a dnes je to v první řadě dostupné bydlení – a navrhovat řešení, která nebudou zadlužovat naše děti,” řekla poslankyně a členka Rozpočtového výboru Jana Patková.
autor: PV