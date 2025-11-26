Svobodová (Piráti): Místo řešení dostupnosti bydlení hnutí ANO zvyšuje zadlužení

27.11.2025 9:04 | Monitoring

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes projednal návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 286 miliard korun.

Svobodová (Piráti): Místo řešení dostupnosti bydlení hnutí ANO zvyšuje zadlužení
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Rodící se koalice nejprve tlačila končící vládu, aby rozpočet předložila a země se vyhnula rozpočtovému provizoriu, nyní ho ale sama odmítá, čímž celý proces zpožďuje o další měsíc a vytváří chaos. Jediným cílem tohoto postupu je podle Pirátů připravit si půdu pro razantní zvýšení zadlužení České republiky, aby nová vláda mohla plnit své populistické sliby na dluh a zároveň svádět vinu na předchozí kabinet. V návrhu navíc chybí 14 miliard korun na výstavbu dostupného bydlení, což ohrožuje obecní projekty zhruba za 60 miliard korun – ANO tento problém neřeší a místo toho navrhuje uměle navýšit deficit. Investice do obecního bydlení by se přitom státu vrátila.

„Postup ANO nedává smysl, nejprve tlačili vládu ať rozpočet předloží, aby ho potom vrátili k přepracování. ANO navíc na rozpočtovém výboru odmítlo řešit chybějících 14 miliard na dostupné bydlení, čímž ohrožuje projekty obcí za desítky miliard, na druhou stranu chystá protizákonný postup a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,” uvedla poslankyně a členka Rozpočtového výboru Vendula Svobodová. „Současně postup ANO naznačuje, že jejich snahou je dostat pana prezidenta pod tlak, kdy fakticky vzkazují, že bez nové vlády nebude nový rozpočet a země skončí v paralýze,” doplňuje Svobodová.

Piráti souhlasí, že je potřeba řešit financování dopravní infrastruktury v objemu 37,2 miliardy korun, z toho 16 miliard je už dnes zasmluvněno. Nicméně zbylé položky, které ANO v rozpočtu kritizuje, jsou značně nadsazené.

Hnutí ANO mezitím kritizuje návrh rozpočtu s tím, že v něm údajně chybí 95 miliard korun. Toto číslo podle Pirátů nemá oporu v datech. Skutečný problém je v tom, že ANO počítá s ještě masivnějším zadlužováním státu v příštích letech, aby mohlo plnit svoje populistické sliby.

„Minulá i budoucí vláda bohužel předvádí dvojí divadlo – na jedné straně účetní triky ministra Stanjury, na druhé straně nafouknutá čísla hnutí ANO. Naší povinností je říkat pravdu o tom, kde peníze skutečně chybí – a dnes je to v první řadě dostupné bydlení – a navrhovat řešení, která nebudou zadlužovat naše děti,” řekla poslankyně a členka Rozpočtového výboru Jana Patková.

Psali jsme:

Za zlatý záchod bych také život nenasadila. Konečná k Ukrajině
Špiclování přes Chat Control. Rada EU ho schválila
Unikl záznam jednání o Turkovi. A obrázek Petra Pavla
„Jedou propagandu.“ Holec se nediví, že politici do médií nepáchnou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Svobodová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Budou Piráti konstruktivní opozicí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ehm ..............., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseviam , 27.11.2025 9:40:45
A jak za 4 roky Piráti vyřešili dostupnost bydlení pro české občany? Nijak, tak držet .............. a krok.

|  7 |  0

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.