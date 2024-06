Ministr Rakušan: Rusko změnilo modus operandi

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím z rezortního pohledu shrnout to, o čemž už tady moji předřečníci hovořili. Policie České republiky spolu se zpravodajskými službami pravidelně a nepřetržitě vyhodnocuje bezpečnostní území (riziko?) na území České republiky, a to samozřejmě i s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu, k tomu, co se děje za našimi hranicemi. Reagovali jsme adekvátně na agresi Ruska na Ukrajině, na teroristický útok Hamásu na území Izraele, ale i na sportovní události, ať už je to mistrovství světa v hokeji v České republice, Euro v Německu, olympiáda v Paříži. I proto ještě před touto událostí jsme se rozhodli v rámci prvního stupně ohrožení terorismem přijmout větší rozsah preventivních opatření. Jak říkám, začalo to už před mistrovstvím světa v hokeji. Týká se to toho, že hlídky na exponovaných místech jsou vybaveny lepšími zbraněmi, balistickou ochranou, ve standby režimu je 24 hodin denně letecká služba Policie České republiky, která může být aktivována do několika sekund. Více jsou kontrolovány například kamiony při jejich směřování do centra našich měst. Těch opatření je celá řada, včetně lepší ochrany objektů kritické infrastruktury v České republice.

To všechno běží průběžně. A tato opatření nemohou skončit, protože ve spojitosti s Eurem Česká republika bude pro mnoho fanoušků mířících na mistrovství Evropy ve fotbale tranzitní zemí. Stejně tak tady máme olympiádu v Paříži, která - což cítíme i z francouzských reakcí - prostě představuje objektivní bezpečnostní riziko. Dříve šlo především o teroristické útoky na evropském území: Paříž 2015, Brusel 2016. To jsou události, které jsme sledovali. A teď momentálně jsme v kontextu informací, které jsme měli - a to je důležité - které jsme měli z Polska, viděli jsme premiéra Tuska, který vyslovil podezření na zapojení ruských tajných služeb při požáru, který byl v Polsku při žhářském útoku, který se odehrál tam, od té chvíle my jsme instruovali Hasičský záchranný sbor České republiky, aby předával velmi rychle a operativně veškeré informace o podezřelých požárech nejenom Policii České republiky, ale aby je předával i Bezpečnostní informační službě. Takže tento modus operandi byl spuštěn ještě předtím, než tady došlo k nějakému takovému útoku, o kterém teď aktuálně hovoříme.

Šetřením policie se povedlo velmi rychle po událostech v pražském depu dospět k osobě možného podezřelého. Byl to cizinec a policii se povedlo velmi rychle zmapovat jeho pohyb, povedlo se policii zmapovat, kde byl ubytován, a to i díky velmi dobré a příkladné reakci české veřejnosti, všímavosti českých lidí. Následně, když byl pachatel zadržen, tak se policii samozřejmě s využitím dat z jeho mobilního telefonu povedlo zcela přesně zmapovat jeho pohyb po Praze během pobytu v České republice a policie okamžitě začala pracovat na tom, aby vyloučila nějaké jeho spojení se skupinou stále ještě potenciálně přítomných lidí na území České republiky, aby bylo vyloučeno riziko, že je tady nějaká organizovaná skupina na našem území, od které hrozí riziko. Samozřejmě tady byla blízká součinnost se zpravodajskými službami. Toto se podařilo vyloučit. Ten člověk jako takový tady na území České republiky jednal sám, neměl žádné spojence, neměl žádné komplice, nebyl součástí nějaké skupiny, která by působila tady u nás na území České republiky.

Dlužno dodat, že jsme včera na jednání ministrů pro vnitřní záležitosti Evropské unie v Lucemburku řešili i tento případ a řešili jsme celou řadu dalších případů v uzavřeném tajném režimu. A protože to byl tajný režim, mohu říci jenom obecně jednu větu, která uklidňující není. Rusko změnilo modus operandi. To, co zmínil pan premiér, útoky na on-line cíle, ataky na naše informační systémy, ta hybridní válka, která se vede, začíná mít jiný rozměr. Velmi intenzivně o tom hovoří státy, které mají přímou hranici s Ruskem. Hovořila o tom paní finská ministryně, hovořili o tom pobaltští ministři, hovořili o tom naši přátelé z Polska. Takže se ukazuje, že tenhle postup prostě nemusí být ojedinělý a obezřetnost je určitě na místě.

Jak řekl pan premiér, trestní řízení je dozorováno Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. Je to trestní kauza, která je řešena. A samozřejmě i Vrchní státní zastupitelství v Praze si vyhrazuje právo informovat, anebo rozhodovat o tom, v jaké míře detailu o té kauze jako takové bude nadále informováno, k čemu vyšetřování dospěje. Já mohu jenom obecně říci, že naše policie, ti nejlepší vyšetřovatelé z NCTEKKu, z té naší centrály proti terorismu a kybernetické kriminalitě, začali s pachatelem okamžitě pracovat. Obecně mohu říct, že pachatel spolupracoval, to znamená, že nějaké jejich závěry a domněnky byl schopen a ochoten i potvrdit. Samozřejmě na dané věci pracovali i naše služby.

Co se policejní reakce týče, tak už od sobotního večera byla přijata preventivní opatření, kterých jsme v hlavním městě Praze byli svědky, to znamená větší výskyt policistů na exponovaných místech, u míst kritické infrastruktury. A protože zpravodajské i policejní informace se opravdu týkaly výhradně hlavního města Prahy, nebylo potřeba rozsah takových opatření aplikovat i na jiná místa České republiky. Nicméně znovu připomínám, že zostřená opatření už od začátku mistrovství světa v hokeji běží i v ostatních městech České republiky, nicméně v Praze v souvislosti s touto událostí bylo preventivně ještě zpřísněno konání a ten výskyt policistů byl ještě masivnější.

Stejně jako pan premiér bych chtěl říci, že z těch informací, které vyplývají a které máme k dispozici jak od policie, tak od služeb, v současné době žádné akutní nebezpečí občanům České republiky nehrozí. Tento člověk podle všech zatím dostupných informací nebyl součástí žádné organizované skupiny působící na území České republiky, to znamená, že v této chvíli žádné nebezpečí pro naše občany z dané věci nevyplývá. Nicméně vyšetřování, které je zatím vedeno a jistě bude nějakou dobu trvat, tak to vyšetřování jako takové velmi jednoznačně potvrzuje ruskou stopu v celém tom příběhu. Samozřejmě až bude vyšetřování ukončeno, tak potom Vrchní státní zastupitelství dá možnost informovat o tom ve větší míře detailu, než tak můžeme činit teď, kdy je to ještě živá kauza. Ale myslím, že rozsah informací, které jsme tady poskytli, je dostatečný pro to, abychom českou veřejnost uklidnili a zároveň abychom upozornili na potenciální nebezpečí, které prostě ruskými útoky i na fyzické cíle po Evropské unii může do budoucna přicházet.

Zároveň i mně dovolte ocenit dobrou práci Policie České republiky. Poděkovat bych chtěl veřejnosti za to, že Policii České republiky velmi účinně pomohla, protože díky informacím od veřejnosti byl pachatel dohledán a poté zatčen. A chtěl bych ocenit i velmi dobrou součinnost našich služeb a výměnu informací s Policií České republiky a také to, že vlastně během víkendu za velmi krátký čas se jim povedlo vytvořit plastický a kompletní obrázek toho, co se na území České republiky v souvislosti s těmito žhářskými útoky stalo. Děkuji za pozornost.

