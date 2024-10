Ministr Rakušan: Zdůvodním, proč své stanovisko nezměním

Děkuju, paní předsedkyně, a já i děkuji za tu věcnou debatu, která tady byla s odchýlením do jiného tisku, nicméně to jsme si vysvětlili, že tahle výměna našich názorů nás ještě bude čekat, ať už na bezpečnostním výboru, nebo potom tady na plénu.

My jsme si už opakovaně výhrady k těm jednotlivým návrhům řekli. Já zdůvodním, proč své stanovisko nezměním, ale jsou to věci, které jsem opakovaně řekl, a řekl jsem je na výboru, řekl jsem je v předešlých čteních a ten názor jsem v té chvíli jako předkladatel, včetně tedy odborné části Ministerstva vnitra, tak jsme v téhle chvíli nezměnili.

Pokud je požadován nějaký demonstrativní výčet toho, jaké chování je závadové, tak my jsme do té důvodové zprávy rychlonovely dali nějaký téměř totožný výčet skutků, které navrhovatelé pozměňovacího návrhu chtějí vložit do těla zákona. Já tvrdím, že prostě pokud hodnotíme něčí chování, deviaci, odchylku od běžného chování, tak nemůžeme dávat výčet a naopak v té chvíli je to kontraproduktivní a zpochybňující práci, když se něco z toho výčtu jako takového odchýlí.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



Co se týče... A přímý dotaz, abych odpovídal na otázku paní profesorky Válkové, zda považuji ten návrh C1 za zmírnění, nebo zpřísnění. Já ho považuji za nemístné zmírnění právě u kategorií a vyloučení možnosti zajištění zbraní kategorie D. To je prostě jednoznačné zmírnění, s kterým se nemohu ztotožnit, protože povede k absurdní situaci, že policie bude zabavovat ostatní zbraně a nechá tomu člověku potenciálně nebezpečnému doma historické zbraně včetně střelného prachu či střeliva, protože prostě tyhle zbraně budou vyjmuty. S tím se opravdu ztotožnit nemohu. Říkám to od začátku a nepřinesl jsem v té chvíli žádnou změnu té věci jako takové.

Co se týká orgánů veřejné správy i z toho pohledu to, co navrhujete, přece nedává v téhle chvíli žádnou řádnou logiku. Vy navrhujete, aby tady byly jasně stanovené orgány - policie, GIBS, vojenská policie, zpravodajské služby. A já se ptám, co armáda? A já se ptám, co celníci? Já se ptám, co vězeňská služba? Já se ptám, co obecní policie? Proč tam tyhle organizace nejsou? Ty už nebudou mít podle vámi navrhovaného pozměňovacího návrhu právo takovou informaci podat. Proč? Relevantní bezpečnostní složky tohoto státu.

Proto říkám, že terminus technicus, který se běžně používá v legislativě, orgán veřejné moci, je v téhle chvíli mnohem bezpečnější pro to, aby tenhle zákon opravdu měl potenciál lidi chránit. To není žádná, jak tady bylo řečeno, buzerace lidí a nějaké hlášení nejrůznějších uličních výborů a podobně. Ne. Ale pokud prostě bude mít děkan, rektor informaci o tom, že se změnil psychický stav některého daného studenta, tak prostě dává tuhle informaci, a my máme pouze obecně definováno v zákoně, že je to orgán veřejné moci...

A právě proto nějaký taxativní výčet, který vy jste tady navrhli, podle mě i nedostačující, by určitě nevedl k tomu, že by se situace vyvíjela správným směrem.

A domněnka předkladatelů, že se má jednat - a to padlo ne dnes, ale jindy - o brutální prolomení ústavně garantované nedotknutelnosti obydlí kvůli vzduchovkám, to je opravdu směšná věc, protože už po tragédii v Uherském Brodě bylo do současného zákona o zbraních vloženo novelou právo k případnému zajištění zbraně či provedení domovní prohlídky. Tohle už je ve stávající legislativě.

To se nijak nerozšiřuje, to nejde nad tu legislativu a já bych chtěl vědět, kolikrát od Uherského Brodu policie tohle zneužila, kolikrát policie vtrhla někomu do obydlí kvůli tomu, že tohle v té zbraňové legislativě už dlouhodobě je obsaženo. K takovým situacím nedocházelo, nedochází a nehrozí ani podle navrhovaného zákona, novelizace zákona, aby k nim docházelo do budoucna. Mám tady přímo dané od policie, ptal jsem se na to, po dobu osmi let k žádnému zneužití vstupu do obydlí v tomto směru nedošlo, k žádnému napadení nějakého rozhodnutí policie ke vstupu do obydlí.

U toho druhého návrhu je to věc trochu jiná a tady chci, abychom se poslouchali. Já trvám na svém stanovisku, že v téhle chvíli neschválit, ale meritorně já proti tomu, co předkládá skupina poslanců u těch zdravotnických věcí, vlastně nemám nic. A souhlasím i s kolegou Maškem, že vycházíme z nějaké naší diskuse na té zbraňové skupině a že určitě tohle by do té legislativy mířit mělo.

Ale já mám informace od věcného gestora, a to je Ministerstvo zdravotnictví, že tato věc je krom jiného upravována i novelou zákona o zdravotnických službách, která byla vládou schválena 11. září, tedy už byla schválena, to není něco, co imaginárně slibujeme, že přijde do oběhu někdy. Bylo schváleno vládou, čeká na schválení v Poslanecké sněmovně a legislativa Ministerstva zdravotnictví se domnívá, že v téhle chvíli by to vyvolalo pouze právní chaos mít tuto věc ve dvou právních normách, a ještě odkazuje na to, že i technické výtky k danému návrhu, odkazy na jiné paragrafy nedávají věcný smysl, a možnost toho řešit to právě v gesci Ministerstva zdravotnictví v rámci novely zákona o zdravotních službách považujeme za legislativně mnohem čistší proces.

A tam já jsem připraven i na tu debatu, pokud nějaké věci a, pane kolego, poslouchejte mě a zapište si to, prostřednictvím paní předsedkyně, pokud budete mít pocit, že v této novele z pera Ministerstva zdravotnictví chybí některé věci, které můžeme využít pro oblast bezpečnosti, já jsem připraven se o tom bavit a případně se i spolupodílet na nějakém pozměňovacím návrhu k té novele jako takové. Ale respektujme prosím názor legislativy Ministerstva zdravotnictví, že tento návrh, vnáší chaos do toho, co oni sami navrhují v novele, kterou už projednala vláda. Proto já tady setrvávám u toho nesouhlasného stanoviska, nicméně věcně se spoustou věcí v tomto pozměňovacím návrhu souhlasím.

Děkuju.