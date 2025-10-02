Ministr Stanjura: Dostupné bydlení místo úřednického městečka Babiše

03.10.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura, ministr financí

Dostupné bydlení místo úřednického městečka A. Babiše.

Vláda schválila záměr historicky největšího převodu státních pozemků na Prahu. V Letňanech tak může vyrůst moderní čtvrť až pro 50 tisíc lidí – s byty, školami, parky i zdravotnickými zařízeními.

Je to definitivní tečka za nereálným Babišovým snem o úřednickém ghettu. My místo toho otevíráme cestu k novému bydlení pro Pražany a k možné výstavbě moderní nemocnice.
Dostupnost bydlení je naše priorita. A nejde to jinak než stavěním.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
autor: PV

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Tvrdíte, že podporujete vlastní bydlení

Opravdu si to myslíte? Myslíte, že díky této vládě je snadnější si vlastní bydlení obstarat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

