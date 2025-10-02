Ministr Stanjura: Dostupné bydlení místo úřednického městečka Babiše

Dostupné bydlení místo úřednického městečka A. Babiše.
Vláda schválila záměr historicky největšího převodu státních pozemků na Prahu. V Letňanech tak může vyrůst moderní čtvrť až pro 50 tisíc lidí – s byty, školami, parky i zdravotnickými zařízeními.
Je to definitivní tečka za nereálným Babišovým snem o úřednickém ghettu. My místo toho otevíráme cestu k novému bydlení pro Pražany a k možné výstavbě moderní nemocnice.
Dostupnost bydlení je naše priorita. A nejde to jinak než stavěním.
autor: PV