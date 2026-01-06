Sedláček (Národní demokracie): Prakticky každé Okamurovo slovo bych podepsal

Politici z Fialovy pětikolky dodnes nedokázali rozdýchat novoroční projev Tomia Okamury.
Já jsem si jej pustil a musím říci, že jsem tam nejen nenašel nic závadného, ale navíc bych prakticky každé slovo podepsal.
Na jednu stranu rozhodně nepovažuji Tomia Okamuru za upřímného vlastence, ale spíše za marketingového pozéra. Na základě dlouholetých zkušeností, které s SPD mám, je mi jasné, že Okamura nic z toho nemyslí vážně a že říká jen to, co mu marketingoví poradci řeknou, že lidé chtějí slyšet.
Nicméně to, co teď řekl ve svém novoročním projevu, podepisuji a jsem rád, že tato slova zazněla veřejně.
Okamurův projev byl doslova jako opsaný z toho, co my v Národní demokracii říkáme dlouhodobě (a co my jsme říkali už v době, kdy i Okamura ještě podléhal pro-ukrajinskému šílenství).
Je znát, že po průšvihu s ministrem AspenZůnou se SPD snaží si za každou cenu udržet voliče. Proto Okamura najednou začal říkat pravdu. Ale zaplaťpánbůh i za to.
A dodal bych k tomu: Pokud se Ukrajincům v ČR nelíbí, jak tu dopadly volby, mohou se vrátit zpátky na Ukrajinu a zůstat tam!
Zejména se mi nelíbí to, jak se ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvarych začal vměšovat do naší vnitřní politiky a kritizovat to, že ve veřejném prostoru konečně zazněla pravda o Ukrajině. Zvarych tím dokázal, že nemá na svém místě co dělat.
