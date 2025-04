Ministr Stanjura: Hospodářské oživení předpovídáme za extrémní nejistoty z Trumpových cel

Hospodářské oživení při nízké 2,4 % inflaci a nadále nízké 2,6 % nezaměstnanosti. To předpokládají experti z Ministerstva financí v dubnové makroekonomické predikci. Hlavními tahouny růstu o 2 % HDP budou vyšší investiční aktivita vlády, veřejné výdaje a především spotřeba domácností, kterou podpoří silný růst reálných mezd ve výši 4,1 %.

Predikci jsme ale připravovali ve dnech extrémní nejistoty z Trumpovy rozehrané pokerové celní partie a zohledňujeme zatím jen plošně zavedená cla na dovoz do USA (na automobily, i jejich součástky, na ocel a hliník).

Pokud by D. Trump za 90 dní, o které odložil dvacetiprocentní zdanění exportu ze zemí EU, tento svůj nešťastný protekcionistický krok opravdu naplnil, přišla by česká ekonomika ročně cca o 0,6–0,7 p. b. hospodářského růstu.

Pro letošní rok by se tento dopad týkal jen druhého pololetí a byla by to tím pádem ve výsledku zhruba polovina tohoto odhadu. Na vývoj inflace by případná další americká dovozní cla neměla mít bezprostřední dopad, mírně by však mohla vzrůst nezaměstnanost.

