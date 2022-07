Ministr Stanjura: Ten, kdo platí, ten dává pravidla

reklama

Děkuji za slovo. Tak za prvé, my jsme ten problém zdědili. Já teď nevím, kdy přesně (Nesrozumitelné.) přišlo. Vy jste říkal v listopadu, nevím, jestli prvního nebo třicátého. My jsme byli jmenováni 17. prosince 2021. Podle informací, které dostala vláda, od té doby Ministerstvo spravedlnosti docela čile komunikovalo s Evropskou komisí. Jsem rád, že zazněla ta poslední slova pana zpravodaje, aby zdůraznil důležitost takového předpisu.

Otázka jestli a proč změnila Evropská komise, respektive ti, kdo za ni vyjednávali, vyjednávali, názor, to dost těžko můžeme posoudit. Nicméně tady je docela podrobně v důvodové zprávě popsán ten proces, co se nám podařilo obhájit a co ne. A nebylo to tak, že nastoupila nová vláda a automaticky řekla, všechno je špatně, máte ve všem pravdu, pokusili se to docela trpělivě vysvětlovat. Jak tu naši definici skutečného majitele, tak ty výjimky. Je to tam popsáno docela podrobně. No někdy se stane, že v tom vysvětlování a vyjednávání prostě neuspějete.

V tomto případě ten, kdo platí, ten dává pravidla. Myslím, že je to naprosto srozumitelné. Když dáme dotaci my jako stát, nebo kraje nebo města, tak si také nastaví pravidla, protože se jedná o peníze z jeho rozpočtu. Tak v tomto případě to berme tak, že peníze z RRF, to znamená národní plány obnovy, jsou evropské peníze, a ten, který platí, nastavil pravidla. A mimo jiné jednou z těch mnoha podmínek, které musí Česká republika splnit, je správná implementace té páté AML směrnice.

Otázka zní, proč se nám to nepovedlo a proč se to mnohým ostatním státům povedlo? Já teď na ni nechci hledat odpověď, abych neprodlužoval tu debatu, ale to je přece zásadní. Kdyby se ta implementace povedla napoprvé, tak bychom se k tomu nevraceli a nevedli jsme ty spory znova. Já jsem vlastně nepochopil, omlouvám se panu zpravodaji, kdyby nám mohl říct nějak lidsky a česky, v čem je jádro toho sporu. Protože jestli máte představu, že to, co citoval ze stanoviska legislativního odboru Poslanecké sněmovny, je srozumitelné, tak to tedy není. Čtyřikrát jsem slyšel, že zda je takové nebo takové, ale neslyšel jsem ani jednou tu větu, abych to mohl posoudit. Nicméně zase pokud chceme hledat odpověď, tak si myslím, že se můžeme podívat do důvodové zprávy, z které já jsem to pochopil docela dobře jako ten, který není právník, ale který se má takovým zákonem řídit nebo ho má schvalovat. A možná, možná bych to mohl ocitovat, je to půl stránky, ale myslím, že to stojí za to, abychom tu debatu vrátili na tu věcnou, věcnou rovinu.

Zásadní změna, a to je ten článek 3, zásadní změna spočívá v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele. Jenom řeknu pro zájemce, která je to strana... 30. strana toho zákona jako celku, abyste věděli, odkud cituji. Ta spočívá v tom, že skutečný majitel právnickou osobu nebo (Nesrozumitelné.) vlastní nebo kontroluje. Oba pojmy nestojí zřetelně vedle sebe, nejsou to nezbytně dvě oddělené charakteristiky, ale jde o kvalitativní pojmenování pozice materiálního skutečného majitele.

Nejde o to, že by dosavadní dualistická koncepce, to je to, co nám Evropská komise vytýkala, byla ve svém základu chybná, ale o to, že další podrobnější kategorizace materiálních skutečných majitelů nemá být relevantní. Je-li někdo skutečným majitelem, je to samostatná a dostačující kvalita, která již není formálně dále vnitřně členěna. Ačkoliv to není v právní úpravě ani v AML směrnici výslovně vyjádřeno, lze hovořit o jakési nevyjádřené právní domněnce, podle které kdo vlastní, platí o něm, že kontroluje a naopak. Kdo kontroluje, platí o něm, že vlastní. No, můžete kývat hlavou, jak chcete, myslím si, že je to docela srozumitelné. Každý materiálně skutečný majitel ve smyslu návrhu vždy vlastní nebo kontroluje, aniž je rozlišováno mezi tím, zda konkrétně spíše vlastní, kontroluje nebo obojí. Jak "vlastnictví", tak "kontrola" mají přitom svůj obsah, avšak ten již nemá vliv na postavení skutečného majitele.

Pojmy vlastnit, vlastnictví a kontrola je třeba vykládat extenzivně. Nelze jim přisuzovat pouze význam, který v běžném právním řádě je přisuzován "vlastnictví" - abych citoval přesně - neodkazuje výhradně k pojmu vlastnictví ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podobně "kontrolou" se nerozumí dohled ve smyslu sledování či dozoru právnické osoby. Podle mě klíčová věta. Pojmy je třeba vnímat laicky jako jakési opanování právnické osoby nebo právního uspořádání dosahující stanovené intenzity(?).

Myslím, že každý občan rozumí tomu, kdo vlastní tu společnost a ten, kdo ji kontroluje, že je vlastník a není to ten, kdo obsazuje dozorčí radu. Myslím, že to je naprosto jasné a nemusíme v tom hledat nic překvapivého nebo nového. Jak to, že všechny ostatní státy to mají v pohodě a tady je s tím takový právní problém? My jsme chytřejší než všichni ostatní? Pan zpravodaj říkal správně, že ta (nesrozumitelné) směrnice stanovuje minimální společný základ tohohle. To znamená jestli výtky směřují k tomu, že to je nad rámec, tak je to relevantní politická debata, která ale nesměřuje k tomu, zda ta implementace je dobře nebo správně. V tomhle se shodujeme, myslím, že tady je to docela podrobně a poctivě popsáno v té důvodové zprávě, bavíme se o tom minimálním základu, který Evropská komise posuzuje, zda ta implementace byla správně nebo nesprávně.

A když už tady máme kritiky z řad bývalé vlády, jak je možné, že jste to (nesrozumitelné) tak, že to Evropská komise rozporuje. V čem je problém? To chcete říct, že v Bruselu si řekli pozor, pozor, tam je ten, jehož jméno tady musel pan zpravodaj říci, tak proto jim to nebudeme schvalovat? Tomu nemůžete věřit ani vy. Tak že možná bychom tu debatu, aspoň s opozicí, mohli začít na jejich straně hřiště. Co udělali špatně? Nic. Nic neudělali špatně, přesto máme blokovaných 180 miliard korun. To nejde dohromady, tyhle věty.

Pochopil jsem, že ty výhrady k tomu zúžení těch subjektů, které mají výjimku, nejsou nějak zásadní, že v tom asi problém není, jestli jsem dobře pochopil vystoupení pana zpravodaje. Možná, že zazní k té druhé části změn výhrady v debatě, ale zatím jsem to nezaznamenal, takže celou tu debatu vedeme o tom, jestli máme dobře nadefinovaného skutečného majitele. Pochopil jsem to správně? A Ministerstvo spravedlnosti opsalo text směrnice. Co je na tom chybně, to by mě docela zajímalo. Je to tam napsané, je tam citace, je to směrnice, je tam ujištění, že takhle je to zkonzultované s Komisí, není problém. Takže pokud opíšu směrnici, kterou implementujeme do zákona(?), tak to může být špatně? To je klíčová otázka. Pokud je to dobře, tak pak ty námitky nechápu. Pokud je to špatně, tak pak ale protestujme proti té směrnici jako takové. Kde byla česká vláda v okamžiku vyjednávání? Já nevím samozřejmě, která vláda to vyjednávala, já si to nepamatuji, nezjišťoval jsem to, jestli to byla Sobotkova vláda nebo první vláda Andreje Babiše. To fakt nevím. Ale převzali jsme text ze směrnice a přesto je to podrobováno kritice. Tak pak to nemá logiku. Jestli říkáme, že směrnice je dobře a když to opíšu, tak je to špatně, tak mě nepřesvědčíte, že to je logický postup. Pokud se domníváte, že i ta směrnice je špatně, to já samozřejmě nejsem schopen posoudit, tak se ptám, proč jsme ty námitky neuplatnili v okamžiku projednávání té směrnice, když je to špatně.

Podle mě jsou to legitimní otázky, ale já bych poprosil pana zpravodaje - a fakt je to prosba - jestli by nám mohl popsat, v čem vlastně ten problém je, bez toho zdůvodnění, zda slůvko, zda spojka "zda" plní roli nebo ne. Obsahově, v čem je ten spor, abychom to pochopili i my, kteří nejsme právníci a abychom to byli schopni vysvětlovat, když se budou voliči ptát, v čem jste se vlastně přeli s tou opozicí, v čem byl ten klíčový střet. Já ho tam prostě nevidím. Tak pokud to dobře popíšete, je možné, že ten střet je jasný a že pak budeme mít prostě různé politické názory, ale zatím to z těch vyjádření prostě jasné nebylo, kromě toho, že hnutí ANO se paranoidně domnívá, že tady přijmeme zákony (nesrozumitelné) Andreje Babiše. Tak slyšeli jste to - jéžišmarjá - slyšeli jste to ve vystoupení pana zpravodaje? Já jsem to slyšel, to jméno, třikrát. Ani jednou není v té důvodové zprávě.

