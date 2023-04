Ministr Stanjura: Zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve stručnosti bych představil hlavní body tohoto návrhu zákona. Jedná se o samostatný zákon jednorázového charakteru se subsidiárním procesním režimem daňového řádu. Řešíme tady vlastně dvě věci.

První věc se týká pouze fyzických osob, ať už podnikajících, nebo nepodnikajících, a to se jedná o mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním. Abychom si představili, o jaké nástroje může jít, tak jedná se o úrok z prodlení nebo jeho obdoba podle jiného zákona, úrok z posečkané částky, penále, pokuta za opožděné tvrzení daně, náklady řízení včetně exekučních nákladů. Nebude se odpouštět příslušenství, kde není jistina, která by mohla být uhrazena - například pokuta. Neaplikuje se to na clo a jeho příslušenství, a to s ohledem na evropské předpisy. V případě jistiny se musí jednat o nedoplatek, který vznikl do rozhodného dne, to jest 30. září loňského roku. Podmínkou pro odpuštění je podání žádosti a uhrazení jistiny do konce rozhodného období, to znamená do konce listopadu roku 2023. A může jít taky o jistinu, která již byla dříve uhrazena. I tam dojde k tomuto mimořádnému odpuštění příslušenství. Alternativou je, a mluvil o tom před chvílí pan poslanec Nacher, je možnost splátkování ve čtyřech určených splátkách, pokud ta částka přesahuje 5 000 korun. Děkuji za ten podnět, my určitě s panem ministrem Jurečkou povedeme debatu, jak to sjednotit v obou dvou návrzích zákona. O žádostech se nerozhoduje, pouze pokud jí nelze vyhovět, bude žadatel vyrozuměn, že žádosti nelze vyhovět. Pak samozřejmě ten zákon určí, jaké bude pořadí úhrad. Ale vyloučeny budou jistiny, které jsou vymáhány soudním exekutorem právě proto, že ty podléhaly milostivému létu I a II. Zaznamenal jsem ten podnět v rozpravě, ale to je důvod, proč jsou zatím v tomto návrhu vyloučeny, protože to už by byla třetí možnost v té samé oblasti. A je na debatu, jestli tu možnost máme neustále opakovat.

Druhou oblastí navrženého zákona je mimořádný zánik - to není odpuštění - zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Je to určeno v tomto případě pro všechny daňové subjekty, takže v tomto případě mimořádného zániku se to bude týkat i právnických osob. Jedná se o bagatelní nedoplatky na dani na příslušenství, ten bagatelní nedoplatek je definován částkou 200 korun. A pokud daňový subjekt má několik či více těchto bagatelní nedoplatků, tak maximální suma, která je odpuštěna, je 1 000 korun. Pokud by bagatelní nedoplatky jednoho daňového subjektu překročily 1 000 korun, tak bude odpuštěno pouze za 1 000 korun. A je to v zásadě stejný režim, ten doplatek musel vzniknout do konce září roku 2022. V tomto případě se nežádá. Pokud bude schválen návrh zákona, tak to zanikne právě díky tomuto navrženému zákonu.

Možná jenom pro informaci, jak si v té oblasti stojíme, kolik je dlužníků? Mám data z října roku 2022, to znamená, to je po tom rozhodném datu 30. září 2022. Aktivní nedoplatky: Finanční správa 7,8 miliardy, Celní správa 3,3 miliardy. Počet osobních daňových účtů nebo osob: u Finanční správy je to 296 000 osobních daňových účtů, osob je to zhruba 230 000, u Celní správy je to 151 000 osob. Příslušenství je 2,9 miliardy u Finanční správy, 1,4 miliardy u Celní správy. Pak je i posečkaná jistina, protože by se to potenciálně vztahovalo i na ty úroky: to je 623 milionů z října roku 2022 u Finanční správy, 84 milionů u Celní správy. Celkem byly odepsány pohledávky pro nedobytnost: u Finanční správy 12,8 miliardy a u Celní správy 152 milionů. Speciální kategorií jsou takzvané justiční pohledávky, kde potenciál pro odpuštění je pouhých 28 milionů korun, ale vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou skupinu osob, tak ten předpoklad plnění je mnohem nižší než ten potenciál 28 milionů korun.

A jako u každého takového opatření můžeme spatřovat pozitivní i negativní možné dopady na státní rozpočet - pozitivní, že se uhradí jistiny, které bychom už nevymohli; negativní je, že některé daňové subjekty by zvládly zaplatit nejenom jistinu, ale i to příslušenství. Ale to se těžko predikuje. Děkuji za pozornost.

A potom v rozpravě navrhnu vlastně obdobný režim, který navrhl pan předseda Výborný, to znamená pak v rozpravě navrhnu zkrácení, abychom ty oba dva zákony posuzovali ve stejném čase. Nebo jestli to navrhne pan předseda Výborný? Nechám to na něm... A pak je šance, že v tom týdnu od 2. května by mohlo proběhnout druhé čtení, protože navržená účinnost je 1. července letošního roku. Děkuji za pozornost.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zálom: Za tenhle rozpočtový průšvih by se nemusel stydět ani Špidla „Takto špatné hospodaření státu nepamatuji.“ Ekonom bije na poplach. Padl strašlivý odhad Státní rozpočet skončil v březnu v rekordním schodku „Je to podle platu... Není? Mělo by být...“ Nerudová a trapný moment v TV

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama