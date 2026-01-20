Ministr Šťastný: Chceme lépe porozumět tomu, jak se lidé v Česku skutečně hýbou

Setkal jsem se s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Společně s našimi týmy jsme se shodli, že prevence a přirozený pohyb musí mít v péči o zdraví v České republice výrazně silnější roli než dosud.
Proto posilujeme spolupráci napříč resorty. Naším cílem je propojit podporu aktivního životního stylu, smysluplnou prevenci a kvalitní data, bez nichž se moderní zdravotní politika neobejde.
Chceme lépe porozumět tomu, jak se lidé v Česku skutečně hýbou, a na tomto základě cíleně podporovat programy s prokazatelným přínosem pro zdraví.
Pohyb není jen o sportovních výkonech. Je to základ zdravého a dlouhodobě udržitelného života. A právě na tom budeme společně pracovat.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.