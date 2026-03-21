Ministr Tejc: Nejen stamilionové a miliardové zisky, ale i odpovědnost

Požadovat po firmách vyrábějících zbraně či munici, aby se podílely na základním zabezpečení svých areálů je nejen spravedlivé, ale i nezbytné. A v zájmu bezpečností nás všech.
Nejen stamilionové a miliardové zisky, ale i odpovědnost! Vy si, pane poslanče Jurečko, dům nezamykáte a čekáte, že vše zajistí policie?
Žádné škrtání v rozpočtu BIS po nástupu naší vlády nenastalo. Fakta vás usvědčují. To vy jste nepochopitelně snižovali rozpočet BIS po vzniku války na Ukrajině! Naše vláda nyní naopak její rozpočet zvyšuje. Rozpočet BIS bude letos 2,597 mld. Kč, o 121 milionů více než loni a o 341 milionů více než v roce 2024.
