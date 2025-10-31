Ministr Válek: Nový program včasného záchytu výdutě břišní aorty

31.10.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programu včasného záchytu výdutě břišní aorty.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Nový program včasného záchytu výdutě břišní aorty má konkrétní výsledky a první zachráněné životy! Odhalili už 100 výdutí - deset z nich bylo těsně před prasknutím – situací, která často končí smrtí.

Jsem rád, že muži to nepodceňují. Během prvních šesti měsíců programu jej absolvovalo více než 6 700 mužů ve věku 65–67 let. Velkým nebezpečím je, že výduť břišní aorty většinou nebolí a nemá žádné příznaky, její prasknutí však vede k masivnímu krvácení s úmrtností až 80 %.

Tento screening probíhá na 269 pracovištích po celé České republice, včetně radiologických a angiologických oddělení. Vyšetření je nebolestivé, trvá jen pár minut a stačí žádanka od praktického lékaře, tak neváhejte a jděte do toho!

Seznam všech zapojených pracovišť najdete ZDE.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Zdroje:

https://zachransiaortu.uzis.cz/?fbclid=IwY2xjawNw3WpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA2dEJmeGcwRzdJYkJFN2hGAR68nI9pduERXKHtn8grCPS1MEJxb4-H8yOUGdPOpoIMuiHx2yK3K13CFEiRfw_aem_PVdx5ZwyEfmOdbebiTS7qg

