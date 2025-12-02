Ministr Válek: Tabáková směrnice potřebuje aktualizaci jako sůl

Letím směr Brusel na Radu ministrů zdravotnictví EU! Ani tentokrát nejde o žádnou formalitu – řešit budeme mj. evropskou lékovou legislativu, unijní kardiovaskulární plán či dopady tabákových a nikotinových výrobků na mládež a jak tyto dopady omezit. A to jsou témata, která mají obří dopad na každého z nás!
Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě a jsem rád, že Česká republika Národní kardiovaskulární plán už přijala.
Nutné reformy na národní úrovni jsme přijali i v lékové oblasti a nyní tlačíme na jejich přijetí i na unijní úrovni.
No a o dopadech tabákových a nikotinových výrobků na zdraví mládeže netřeba déle hovořit. Tabáková směrnice potřebuje aktualizaci jako sůl.
O všem budu zítra informovat a další informace najdete ZDE.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
