02.12.2025 17:17 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Rady ministrů zdravotnictví EU

Ministr Válek: Tabáková směrnice potřebuje aktualizaci jako sůl
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Letím směr Brusel na Radu ministrů zdravotnictví EU! Ani tentokrát nejde o žádnou formalitu – řešit budeme mj. evropskou lékovou legislativu, unijní kardiovaskulární plán či dopady tabákových a nikotinových výrobků na mládež a jak tyto dopady omezit. A to jsou témata, která mají obří dopad na každého z nás!

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě a jsem rád, že Česká republika Národní kardiovaskulární plán už přijala.

Nutné reformy na národní úrovni jsme přijali i v lékové oblasti a nyní tlačíme na jejich přijetí i na unijní úrovni. 

No a o dopadech tabákových a nikotinových výrobků na zdraví mládeže netřeba déle hovořit. Tabáková směrnice potřebuje aktualizaci jako sůl.

O všem budu zítra informovat a další informace najdete ZDE.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády v demisi
autor: PV

