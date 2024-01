Ministr Válek: Tenhle populistický spolek se jako korouhvička otáčí podle průzkumů veřejného mínění

reklama

Ať už byl bizarní výrok Aleny Schillerové o míru projevem úplné hlouposti a nepochopení dění ve světě, nebo vědomou snahou ohrozit obranyschopnost naší země v době narůstajících konfliktů, tak jedno je jisté. Naprosto přesně tím ilustrovala přístup ANO k voličům i správě věcí veřejných. Tenhle populistický spolek se jako korouhvička otáčí podle průzkumů veřejného mínění a řeknou cokoli, co si myslí, že jim přinese politické body bez ohledu na to, co tím způsobí. Nebo jak by řekl klasik: po nás potopa.

Ani nechci domýšlet, jak by s takovým přístupem pod jejich vedením dopadlo zdravotnictví.

