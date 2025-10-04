Ministr Vlček: Jsme připraveni dělat poctivou opoziční práci

Rozhodli jste. Moc děkuji všem, kteří přišli k volbám, a především pak samozřejmě těm, co podpořili Starosty. Velkým závazkem je pro mě i obrovský počet preferenčních hlasů, které jsem od vás u nás na Vysočině získal.
Je dobře, že antisystémové strany nakonec nezískaly takovou podporu, jak to ještě před pár týdny vypadalo. Výsledek je lehce pod očekávání, ale já i náš tým jsme připraveni dělat poctivou opoziční práci.
Ing. Lukáš Vlček, DiS.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV