Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence

24.10.2025 17:17 | Monitoring

Na MPO se konalo další neformální zasedání Výboru pro umělou inteligenci.

Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Cílem setkání bylo posílit spolupráci napříč sektory, projednat aktuální legislativní vývoj a představit strategické projekty v oblasti AI. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček při této příležitosti zdůraznil význam Výboru pro umělou inteligenci jako klíčové platformy pro rozvoj inovací a digitální transformace v České republice. „MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence a aktivně spolupracovat s odbornou i podnikatelskou veřejností na vytváření podmínek pro bezpečné a efektivní využívání AI v průmyslu i veřejném sektoru,“ uvedl ministr Vlček.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
2%
4%
hlasovalo: 8908 lidí

Podle náměstka ministra a vládního zmocněnce pro umělou inteligenci Jana Kavalírka je na evropské úrovni hlavní prioritou MPO maximální zjednodušení požadavků vyplývajících z AI Actu. „Naším cílem je snížit administrativní zátěž, rozšířit výjimky pro malé a střední podniky a zajistit stabilní právní rámec, který podpoří konkurenceschopnost a inovace. Zároveň klademe důraz na transparentní a efektivní procesy hodnocení shody a ochranu dat,“ uvedl Kavalírek. Dodal, že k tématu zjednodušení AI Actu MPO připravilo non-paper (ZDE), který shrnuje hlavní návrhy a doporučení České republiky k této evropské legislativě.

Význam strategických projektů, jako jsou AI Gigafactory a rozvoj sítě AI Factories, zdůraznil zastupující vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Daniel Všetečka. „AI Gigafactory a síť AI Factories představují zásadní krok pro posílení technologické suverenity Česka i celé EU. Česká AI Factory propojená se superpočítačem Karolina nabídne startupům, malým a středním podnikům i výzkumníkům přístup k nejmodernější infrastruktuře a know-how. Věříme, že tyto iniciativy urychlí inovace a nasazení AI technologií v klíčových sektorech,“ doplnil.

Výbor se dále zabýval implementací strategie Apply AI Strategy pro využití umělé inteligence v průmyslu a veřejné správě, stejně jako přípravou Akčního plánu k Národní strategii umělé inteligence České republiky 2030 pro rok 2026. Členové Výboru ocenili dosavadní pokrok v legislativním procesu, podpořili další kroky MPO při zjednodušování AI Actu a zahájení příprav projektu AI Gigafactory. Zároveň vyzvali k aktivní spolupráci v pracovních skupinách Výboru a podskupinách AI Boardu.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Vlček: 200 milionů na infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace
Ministr Vlček: Jsme připraveni dělat poctivou opoziční práci
Ministr Vlček: Připravili jsme návrh zákona o umělé inteligenci
Ministr Vlček: Chceme, aby by startupy a rozvíjející se firmy zůstávaly u nás

Zdroje:

https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-aktivne-ovlivnuje-evropskou-digitalni-legislativu--nyni-podalo-navrhy-na-zjednoduseni-ai-aktu--290007/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MPO , STAN , Vlček , AI

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je umělá inteligence klíčová pro rozvoj inovací a digitální transformace?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Vláda

Proč za každou cenu chcete být ve vládě? Proč první nezískat nějaké zkušenosti z politikou, což většina vašich poslanců nemá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence

17:17 Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence

Na MPO se konalo další neformální zasedání Výboru pro umělou inteligenci.