Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence

Cílem setkání bylo posílit spolupráci napříč sektory, projednat aktuální legislativní vývoj a představit strategické projekty v oblasti AI. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček při této příležitosti zdůraznil význam Výboru pro umělou inteligenci jako klíčové platformy pro rozvoj inovací a digitální transformace v České republice. „MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence a aktivně spolupracovat s odbornou i podnikatelskou veřejností na vytváření podmínek pro bezpečné a efektivní využívání AI v průmyslu i veřejném sektoru,“ uvedl ministr Vlček.
Podle náměstka ministra a vládního zmocněnce pro umělou inteligenci Jana Kavalírka je na evropské úrovni hlavní prioritou MPO maximální zjednodušení požadavků vyplývajících z AI Actu. „Naším cílem je snížit administrativní zátěž, rozšířit výjimky pro malé a střední podniky a zajistit stabilní právní rámec, který podpoří konkurenceschopnost a inovace. Zároveň klademe důraz na transparentní a efektivní procesy hodnocení shody a ochranu dat,“ uvedl Kavalírek. Dodal, že k tématu zjednodušení AI Actu MPO připravilo non-paper (ZDE), který shrnuje hlavní návrhy a doporučení České republiky k této evropské legislativě.
Význam strategických projektů, jako jsou AI Gigafactory a rozvoj sítě AI Factories, zdůraznil zastupující vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Daniel Všetečka. „AI Gigafactory a síť AI Factories představují zásadní krok pro posílení technologické suverenity Česka i celé EU. Česká AI Factory propojená se superpočítačem Karolina nabídne startupům, malým a středním podnikům i výzkumníkům přístup k nejmodernější infrastruktuře a know-how. Věříme, že tyto iniciativy urychlí inovace a nasazení AI technologií v klíčových sektorech,“ doplnil.
Výbor se dále zabýval implementací strategie Apply AI Strategy pro využití umělé inteligence v průmyslu a veřejné správě, stejně jako přípravou Akčního plánu k Národní strategii umělé inteligence České republiky 2030 pro rok 2026. Členové Výboru ocenili dosavadní pokrok v legislativním procesu, podpořili další kroky MPO při zjednodušování AI Actu a zahájení příprav projektu AI Gigafactory. Zároveň vyzvali k aktivní spolupráci v pracovních skupinách Výboru a podskupinách AI Boardu.
