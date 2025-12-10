Trump: Nebýt mě, vypukla by 3. světová válka

Donald Trump poskytl rozhovor nejčtenějšímu německému deníku Bild. Evropu v něm vůbec nešetřil. I kvůli válce na Ukrajině. „Moc mluví a nic neplní,“ pronesl mimo jiné na konto EU. Konstatoval také, že kdyby se v lednu 2025 neujal prezidentského úřadu, vypukla by třetí světová válka.

Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Pokud jde o válku na Ukrajině, Trump dal najevo, že vůbec nepochybuje o tom, že navrch má útočící Rusko. „O tom nemůže být pochyb. Je to Rusko. Je to mnohem větší země.“ A varoval, že kdyby se v lednu 2025 neujal úřadu prezidenta, tak by ruská agrese na Ukrajině přerostla ve třetí světovou válku.

„Je to válka, která se nikdy neměla stát. Upřímně řečeno, nestalo by se to, kdybych byl prezidentem – a nestalo se to během mých čtyř let ve funkci. Předvídal jsem to a pomyslel jsem si: ‚Páni, tohle bude problém.‘ A pak to začalo a upřímně řečeno se to mohlo zvrhnout ve třetí světovou válku. Myslím, že se to teď asi nestane. Myslím, že kdybych nebyl prezidentem, měli bychom třetí světovou válku. Měli bychom mnohem větší problém, než máme teď – ale i teď je to velký problém. Je to velký problém pro Evropu. A oni se s ním nevyrovnávají dobře,“ zlobil se Trump na své evropské partnery.

„Ukončil jsem osm válek a tohle by byla devátá,“ zdůraznil Trump, který za jeden ze svých úspěchů označil konec potyček mezi Indií a Pákistánem, které trvaly léta. Z tohoto úhlu pohledu by mohlo být ukončení války na Ukrajině jednodušší, protože válka trvá jen necelé 4 roky.

Konstatoval také, že Ukrajinci jeho současné mírové návrhy doslova milují. Prostě a jednoduše proto, že si přejí už ukončit zabíjení.

Konstatoval též, že by Ukrajinci konečně měli uspořádat volby. Mluví o sobě jako o demokratické zemi, ale vymlouvají se, že volby kvůli válce uspořádat nemohou, což fakticky znamená, že přestávají být demokratickou zemí. Tak to vidí Donald Trump.

„Vyřešil jsem tolik konfliktů. Jsem na to velmi hrdý. A dělám to docela běžně, docela snadno. Není to pro mě těžké. To je to, co dělám. Uzavírám dohody. Tahle je těžká. Jedním z důvodů je obrovská nenávist mezi Putinem a Zelenským,“ pravil také americký prezident.

Viděno očima Donalda Trumpa, Ukrajina válku prostě prohrála. A pokud Evropané říkají, že je třeba Ukrajinu posílit, aby získala některá svá území zpět, nebo alespoň posílila svou obranu natolik, aby už neztrácela další území, pak o tom lídři EU nemají jen plamenně řečnit, ale také pro to něco udělat.

„Mluví příliš mnoho. A nic neplní. Mluvíme o Ukrajině. Mluví, ale nic neplní. A válka prostě pokračuje a pokračuje. Trvá už čtyři roky, dávno předtím, než jsem sem přišel. Tohle není moje válka. Tohle je válka Joea Bidena – z amerického pohledu,“ zlobil se Trump.

Na adresu Evropy také poznamenal, že už je dnes jiným kontinentem, než bývala. I kvůli migraci, kterou Trump vnímá jako evropskou katastrofu.

„My jsme také čelili katastrofě, ale já jsem ji dokázal zastavit. Víte, teď už nikdo neprochází našimi hranicemi – nula – sedm měsíců. Kdo by si pomyslel, že skončíme na nule? Z milionů lidí – v některých měsících to byly miliony – jsme se dostali na nulu,“ zdůraznil Trump.

„Když se podíváte na Paříž: Je to úplně jiné místo. Miloval jsem Paříž. Ale dnes je to úplně jiné místo, než bývalo. Když se podíváte na Londýn: Tam máte starostu jménem Khan. Je to hrozný starosta. Je neschopný a je to hrozný, zlý, nechutný starosta. Myslím, že odvádí hroznou práci. Londýn je jiné místo. Miluji Londýn. A bolí mě, co vidím,“ rozohnil se Trump.

Zdůraznil přitom, že i Evropané mohou ochránit svá města. Jen by nesměli trvat na tom, že budou politicky korektní a měli by posílat migranty pryč.

Kdyby to udělali, Evropa by možná byla silnější a Trump dal v závěru rozhovoru najevo, že by si přál mít za partnera silnou Evropu.

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/donald-trump-im-interview-europa-sie-reden-zu-viel-und-sie-liefern-nicht-6937e52211f914c89b8577ce

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Diskuse obsahuje 4 příspěvků

