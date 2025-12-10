Kolář (TOP 09): Snad Babiš nepodlehne vábení unijního Pažouta s Horáčkem

Pro mě sice už je Česká republika nejlepší místo na planetě, ale jestli ji Andrej Babiš udělá ještě lepší, tak bezva! Sice mu tu snahu bude vehementně hatit klub přátel SPD a SPD samotná, svou troškou přispějí i zamrzlí puberťáci od Motoristů, ale fanděme mu!
Nakonec už příští týden by mohl projít zatěžkávací zkouškou v Bruselu. Pokud tam odjede, jistě celá Evropská rada bude bedlivě sledovat, jestli Andrej Babiš aktivně rozšíří řady vykuků a pomyslně si sedne do lavice s Orbánem a Ficem, anebo jako opravdový státník, který se navíc s opravdovými státníky rád fotí, aby se tím potom mohl chlubit před svými voliči, zasedne právě mezi ty opravdové státníky a zodpovědně bude rokovat a rozhodovat o věcech, které sice nejsou tak zásadní pro Českou republiku, jako je vyhřezlá plotýnka pana Turka, ale jsou naprosto rozhodující pro další směřování EU a naší země v rámci EU.
Namátkou třeba to, jestli se využijí zmrazená ruská aktiva na pomoc Ukrajině.
Myslím, že každý zodpovědný Čech by měl novému premiérovi Babišovi držet palce, aby nepodlehl vábení unijního Pažouta s Horáčkem, ale udržel směr, který mu pomůže dostát jeho slibu – udělat z ČR nejlepší místo na planetě.
autor: PV