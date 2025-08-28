Ministr Vlček: Orientace na startupy a technologické inovace je správnou cestou

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček společně s europoslankyní Danuší Nerudovou v úterý navštívil Jihomoravské inovační centrum (JIC), FabLab a společnost Red Hat Czech. Ministr v rámci svého výjezdu dále zavítal na stavbu technologického centra v prostorách státního podniku ČPP Transgas v Brně-Černovicích a do společnosti PKS ve Žďáru nad Sázavou.
„Je skvělé vidět, co se v Brně podařilo vybudovat. Inovace, kreativita a propojení vědy s praxí jsou základem pro růst české ekonomiky, jak to definuje i naše Hospodářská strategie: Česko do top 10. A právě JIC a celý navazující ekosystém firem patří k republikové špičce, která pomáhá Jihomoravskému kraji i naší zemi růst,“ uvedl ministr Lukáš Vlček.
JIC podporuje podnikatele a startupy od prvního nápadu až po globální růst. Zároveň propojuje univerzity, výzkumné instituce a firmy a buduje otevřený inovační ekosystém s důrazem na udržitelnost a dlouhodobý pozitivní dopad podnikání. Na rozvoji JICu se podílela také tehdejší rektorka a nynější europoslankyně Danuše Nerudová, která program v Brně s ministrem absolvovala.
Ing. Lukáš Vlček, DiS.
Ve FabLab Brno, veřejně přístupné digitální dílně vybavené moderními technologiemi, jako jsou 3D tiskárny, laserové řezačky nebo CNC stroje, si pak ministr i europoslankyně měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet práci s nástroji při výrobě předmětů. „FabLab je místem, kde se propojuje technika, kreativita a vzdělávání a kde mohou vznikat jak startupové prototypy, tak školní projekty nebo umělecká díla. Při svých cestách po světě ve vyspělých městech podobná centra vidím, a je dobře, že FabLab skvěle funguje i u nás,“ řekl ministr.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Součástí pracovní cesty byla také návštěva společnosti Red Hat Czech, která v Brně provozuje své největší vývojové centrum na světě a zaměstnává tisíce odborníků v oblasti cloudových a bezpečnostních technologií.
„Je důležité, aby státní podniky, jako je ČPP Transgas, fungovaly transparentně, efektivně, šly s dobou a přispívaly k naplňování strategických potřeb České republiky. Věřím, že orientace na startupy a technologické inovace je správnou cestou,“ řekl ministr Vlček při návštěvě rozestavěného technologického centra v Brně-Černovicích. „Přímo na kreativitu a startupy se pak orientuje hub, který provozujeme v pražských Holešovicích. A i tady plánujeme renovace,“ dodal Vlček.
Závěrem svého výjezdu do regionů ministr navštívil Žďár nad Sázavou. Ve firmě PKS jednal spolu se starostou Martinem Mrkosem s majitelem Petrem Pejchalem a jeho týmem. Tento významný regionální zaměstnavatel se specializuje na stavebnictví, výrobu stavebních materiálů, development a dlouhodobě podporuje inovace i udržitelnost ve svých projektech. „Je skvělé vidět, jak firmy na mé domovské Vysočině rostou a zároveň myslí na své okolí. Kromě skvělé práce jsem ocenil i to, že společnost myslí na své okolí formou podpory charitativních, sportovních nebo spolkových činností,“ zdůraznil Lukáš Vlček.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV