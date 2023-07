Ministr Výborný: Dnes jsem v terénu odprezentoval první reálná data ke sklizni

reklama

PRVNÍ DATA O PRŮBĚHU SKLIZNĚ

Dnes jsem v terénu odprezentoval první reálná data ke sklizni. A vypadá to dobře! Zatím je sklizena zhruba čtvrtina všech osetých ploch u nás a čísla ukazují, že jsme v tuto chvíli lehce nad průměrem oproti loňsku. Podle prvních odhadů by sice sklizeň základních obilovin ve srovnání s loňskou nadprůměrnou úrodou měla mírně klesnout, ve srovnání s pětiletým průměrem jde ale o standardní dobrý rok. Rád bych také připomněl, že ČR je u obilovin více než soběstačná. I letos budeme mít obilí výrazný nadbytek. Každé pondělí budeme zveřejňovat aktuální čísla. Chci moc poděkovat všem českým zemědělcům. Vážím si vás a práce, kterou po celý rok vykonáváte, bez ohledu na to, jaké je počasí. Všechno, co se nám dostane na talíř, začíná právě tady - na poli. Tak ať počasí přeje a sklizeň je bezproblémová!

Speciální poděkování za dnešek patří Zemědělskému a obchodnímu družstvu „Bratranců Veverkových“ v Živanicích.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



