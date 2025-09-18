Ministr Výborný: Nechce ANO rovnou pozvat Putina na návštěvu hned po volbách?

19.09.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hnutí ANO.

Ministr Výborný: Nechce ANO rovnou pozvat Putina na návštěvu hned po volbách?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Opoziční subjekty, v čele s hnutím ANO, otevřeně přiznávají, že po volbách by zastavily boj s ruskými dezinformacemi, a tím nechaly Rusko svobodně zasahovat do našeho veřejného prostoru, dále zrušily zákaz ruské státní televize a dokonce by chtěly zestátnit Českou televizi. Nechtějí rovnou pozvat Putina na návštěvu hned po volbách? Tohle je opravdové nebezpečí pro naši zemi – odklonit se od Západu a jít Kremlu na ruku.

Ale můžeme proti tomu něco udělat - jít k volbám a volit zodpovědně. Teď jde o Česko.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
autor: PV

