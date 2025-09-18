Ministr Výborný: Nechce ANO rovnou pozvat Putina na návštěvu hned po volbách?

Opoziční subjekty, v čele s hnutím ANO, otevřeně přiznávají, že po volbách by zastavily boj s ruskými dezinformacemi, a tím nechaly Rusko svobodně zasahovat do našeho veřejného prostoru, dále zrušily zákaz ruské státní televize a dokonce by chtěly zestátnit Českou televizi. Nechtějí rovnou pozvat Putina na návštěvu hned po volbách? Tohle je opravdové nebezpečí pro naši zemi – odklonit se od Západu a jít Kremlu na ruku.
Ale můžeme proti tomu něco udělat - jít k volbám a volit zodpovědně. Teď jde o Česko.
Mgr. Marek Výborný
