Prokop (Stačilo!): Dvě rány pro nákupčí zbraní

15.12.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauzám stran zbrojení pro Ukrajinu.

Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Dvě rány pro nákupčí zbraní.

Nejdříve se ukázalo, že raketa pojmenovaná po Daně Drábové nebude, protože firma, co ji vyrábí, byla spojené s korupčníkem Timurem Mindičem - to je ten pán, co měl doma zlatý záchod, na který mu nevědomky přispěli daňoví poplatníci napříč Evropou.

A nyní to vypadá, že sklapla klec i v případě dodávek dronů Nemesis, co organizoval spolek D vedený generálem Řehkou a hercem Vetchým. Tři lidé z okolí firmy, co dodávala spolku drony, jsou nyní podezřelí z několika trestných činů od zformování zločinecké skupiny až po nelegálního vývozu vojenského materiálu do míst válečného konfliktu, za což jim hrozí až 15 let za mřížemi.

Jak pak se asi cítí všichni ti lepšolidé, co snaživě posílali své peníze na nákupy zbraní? Pomohli něčemu? No, hlavně pomohli peněženkám jistých kriminálních živlů, možná část těch peněz šla na ty zbraně. Takže ty lidi může hřát srdíčko, že pomohli, aby se lidé, co se nikdy neviděli a nikdy si nic neudělali mohli na příkazy svých politiků a oficírů zabíjet - to je asi ta havlovská láska a pravda v akci...

Mgr. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
