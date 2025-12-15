Borovka a Pelech (ODS): Máme odpovědnost vůči voličům, kteří nám dali důvěru jako kandidátům ODS

Zastupitelé za Občanskou demokratickou stranu oznamují své vystoupení z klubu nezařazených zastupitelů (dříve ODS).
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili po důkladném zvážení své odpovědnosti vůči voličům, kteří nám v komunálních volbách dali svou důvěru právě jako kandidátům ODS.
Občanská demokratická strana v Českých Budějovicích zůstává i po odchodu velké části za ni zvolených zastupitelů autonomní stranou s plnou podporou stávající členské základny a celorepublikového vedení.
Respektujeme však vůli kolegů, kteří se rozhodli svoji domovskou stranu opustit.
Obsazení členů ODS v dalších orgánech města nepovažujeme za ohrožené a věříme, že výkon jejich funkcí bude i nadále probíhat v plném rozsahu a v zájmu občanů Českých Budějovic.
Zároveň vyzýváme představitele nezařazených zastupitelů k aktualizaci Koaliční smlouvy tak, aby odpovídala aktuálnímu rozložení politických sil v řízení města a reflektovala nově vzniklou situaci v zastupitelstvu.
Jiří Borovka
Petr Pelech
autor: PV