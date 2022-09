Ministryně Černochová: Od prvního dne války na Ukrajině naše vláda pomáhá

reklama

Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové,

já bych vám chtěla všem, co jste podepsali tuto schůzi na nedůvěru vládě, tak bych vám chtěla poděkovat za váš podpis, protože jsem velmi ráda, že tady můžeme všichni ministři Fialovy vlády dostat příležitost a představit to, co se nám za více než osm měsíců na našich resortech podařilo. Pokud k něčemu takovému bude docházet každý půl rok, osm měsíců, bude to prima, protože nebudeme muset investovat energii a čas do rozhovorů, ale vždycky budeme tady moci vystoupit s tím, co nového momentálně na našich resortech řešíme, takže já to beru jako velkou společenskou událost, navíc to beru i jako částečné seznámení s některými kolegy, které jsem tady za těch osm měsíců ještě ani neviděla, natož abych některé z nich slyšela promluvit. Takže já to vítám, děkuji za to. Bedlivě jsem poslouchala tu debatu celý den, celou noc, celé ráno, jsem tady připravena i odpovídat na vaše otázky a myslím si, že to je přesně ten způsob demokracie, které bychom si měli vážit, že ji máme, protože pokud tady zejména levá část politického spektra inklinuje k tomu východnímu směru, tak tady vám mohu stoprocentně říct, že něco takového byste v ruském parlamentu nezažili.

Dámy a pánové, ministryní obrany jsem 259 dní, z toho 191 dní probíhá válka v Evropě, na Ukrajině, v důsledku agrese Putina a jeho nohsledů. Tím bych vlastně mohla skončit, protože pokud by někoho z vás zajímalo, co dominantně řešíme na resortu Ministerstva obrany, tak ano, je to tento konflikt, který nezpůsobila Ukrajina, ale způsobilo ho Rusko svojí agresí a svojí imperialistickou tendencí, kterou vlastně nikdy neopustilo. I přes nesmírně těžkou situaci, v které se naše země a Evropa nachází, plníme to, co jsme slíbili a od čeho minulá vláda přes odpor tehdejšího pana ministra obrany Metnara ustoupila, a tím navýšení rozpočtu obrany - 2 % HDP do roku 2024. Vláda pana Andreje Babiše v závěru svého mandátu ústy ministryně financí paní Schillerové sdělila, že tento závazek je nesplnitelný.

Vážené kolegyně, kolegové, my již máme připraveny instrumenty, jak tento závazek naplnit, a já se moc těším, až přede mnou pan Andrej Babiš poklekne, jak to říkal před šesti měsíci. Moc se na to těším.

Máme návrh na vytvoření tzv. fondu na obranu, který zajistí stabilní financování velkých modernizačních projektů armády a se kterým vás již brzy v Poslanecké sněmovně seznámíme. Připravili jsme také zákon, který bude garantovat výši výdajů na obranu na úrovni 2 % HDP i do budoucna, čili skutečně jsme připraveni dostát našim závazkům a vydávat dostatečné množství prostředků na naši obranu, která je důležitou funkcí státu. Stejně tak doháníme skluz těch minulých vlád v oblasti financování obrany, kde bylo navyšování rozpočtu pomalé. Snažíme se maximálně urychlit rovněž modernizaci armády a velké modernizační projekty, které léta stagnovaly.

Učinili jsme zásadní strategické rozhodnutí ve věci projektu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty, zrušili jsme zpackané výběrové řízení a rozhodli jsme se jít cestou mezivládní dohody. Zahajujeme jednání se švédskou stranou o možnosti pořízení vozidel CV90. Návrh budeme koordinovat s vládou Slovenské republiky. Tady určitě jste zaregistrovali, že v sobotu jsem v Malackách společně s panem ministrem obrany Naděm uzavřela dohodu, deklaraci o společném postupu. Mimo jiné je i tohle jasný projev vůle vlády Petra Fialy spolupracovat se zeměmi z našeho regionu a tady skutečně bych chtěla poděkovat slovenské straně za to, že je ochotna nás do tohoto tendru přidat. Tento tendr tedy a tento způsob by měl umožnit co nejrychlejší pořízení těchto vozidel, která jsou klíčová pro vznik těžké brigády, a to jak pevně věřím, za co nejvýhodnějších podmínek. Pořízení těch bévépéček povede ke splnění našeho závazku vůči Alianci, tedy vybudování těžké brigády. Tu se Česká republika zavázala mít do roku 2026. Naší prioritou stejně jako minulé vlády bude zapojení českého průmyslu a v jednání se švédskou stranou z něj v žádném případě nehodláme slevit. Je to pro nás klíčová věc. Chceme, aby část těch finančních prostředků zůstala v naší republice, aby ty finanční prostředky zůstaly našim firmám, našim lidem, aby se to pozitivním způsobem projevilo i na zaměstnanosti v našem regionu, a tohle je přesně ten způsob, jak je možné investovat vyšší finanční prostředky do naší obranyschopnosti s tím, že víme, že to je i podpora naší ekonomiky, našeho průmyslu.

Podařilo se nám dohodnout dar s Německem v podobě 15 tanků Leopard 2 ve verzi 2A4. Darované tanky budou postupně modernizovány až na verzi A7+. Následně chceme vyjednávat také o pořízení až 50 nových tanků, a to tedy bude úkol na další období. Armáda momentálně zpracovává návrhy specifikací a modifikací. Začínáme jednat s vládou Izraele o pořízení tří bezpilotních letounů Heron, které vychází z přesné technické specifikace Armády České republiky. Dojednali jsme dar osmi vrtulníků z USA nad rámec těch, které Česká republika nakoupí na základě dřívější mezivládní dohody, kterou ještě vyjednával ve Washingtonu pan bývalý premiér Babiš, a to prostřednictvím té mezivládní dohody, kdy se jednalo G to G, ostatně stejně tak G to G chceme jednat ohledně pořízení supersoniků, tedy nadzvukových letounů.

K nákupu 12 helikoptér. Za cenu modernizace získáme dalších 6 bojových a 2 transportní helikoptéry, které nepochybně naše armáda potřebuje pro to, aby mohla nahradit starou sovětskou techniku, která samozřejmě ještě nějakou chvíli, zejména ty modernizované vrtulníky, bude muset sloužit, než přijdou vlastně všechny nové vrtulníky anebo ty vrtulníky darované, protože i pan bývalý ministr obrany ví, že pokud se nějaký kontrakt uzavře, takže to neznamená, že by tady ta technika byla zítra, že by tady byla za dva roky, možná za tři roky od podpisu toho kontraktu. Proto je i vlastně naší snahou všech zkrátit tu dobu od uzavření kontraktu po to dodání, po to fyzické dodání.

Učinili jsme rovněž zásadní rozhodnutí ve věci budoucnosti našeho nadzvukového letectva, kdy jsem dostala od vlády pověření jednat s americkou vládu o nákupu 24 letounů F-35. Naše rozhodnutí pro tento postup vychází z analýzy armády a jejího doporučení. Tady bych chtěla opět říct, že analýzu, to vojenské řešení zadávala ještě vláda pana Andreje Babiše. Byl to pan tehdejší ministr obrany Metnar, který požádal vojáky o jejich vojenské doporučení. To vojenské doporučení je přesně v intencích toho, co si přála vaše bývalá vláda, a tedy že má Česká republika pořídit nejmodernější stroje tzv. páté generace, které mohou obstát i na bojišti budoucnosti. To, že je F-35 špičkou v oblasti elektronického boje, o tom snad v tomto sále nepochybuje nikdo. Pokud se podaří tento nákup dojednat, a já v žádném případě nechci předjímat výsledek, tyto letouny budou naší armádě sloužit další půl století, pokud se to podaří dojednat.

Tady bych se chtěla důrazně ohradit proti tomu, co tady říkal pan poslanec Vích ohledně toho, že nám snad švédská strana nabízela něco zadarmo. Pane poslanče Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně, lžete. Nic takového švédská strana nenabídla. Já jsem v pondělí, v úterý znovu diskutovala ohledně této kvazinabídky, která byla vyřčena pouze a jenom velvyslancem, s panem ministrem obrany na té neformální ministriádě, která tady byla, a ani pan ministr obrany Švédska nic takového neřekl a neví o tom. Řekl, že od toho výroku pana velvyslance on se distancuje, že nic takového neproběhlo. Takže přestaňte lhát, přestaňte tady šířit poplašné zprávy a dezinformovat tady veřejnost, že nám někdo něco nabízí zadarmo. Není to tak a vy lžete. (Potlesk poslanců ODS.)

Vedle stability financování armády a její modernizace pracujeme intenzivně rovněž na stabilizaci personálu, navyšování počtu vojáků i příslušníků aktivní zálohy tak, aby byl naplněn cíl do roku 2030 mít 30 tisíc vojáků a 10 tisíc záložáků. Tady bych se chtěla na chvilinku zastavit a chtěla bych poděkovat všem novým rekrutům, kteří se buďto hlásí do armády, do té profesionální, nebo v tom prvním kroku do aktivní zálohy a třeba si to potom rozmyslí a i oni budou chtít být profesionálními vojáky. Myslím si, že je patrné, že ten konflikt na východě od nás jasně ukazuje, že lidé mají o obranu České republiky zájem, že chtějí skutečně, aby Česká republika byla bezpečnou zemí, aby Česká republika obstála i na tom zahraničním poli, a proto se hlásí a chtějí sloužit naší vlasti. To jsou opravdoví vlastenci! Ne to, co tady předvádí zástupci hnutí SPD!

Co se týče nějakých modernizačních projektů v této oblasti, tak tady chceme využít moderní a pro mladou generaci atraktivní nástroje, jako je chystané virtuální náborové středisko, které umožní nábor v online prostředí. Procesy přijímání do armády zjednodušíme a zkrátíme.

Vážené kolegyně, kolegové, vše, co jsem zde uvedla, na čem na Ministerstvu obrany pracujeme, jsou věci, které by standardně měly být činěny v době míru a stability. Řada z těchto věcí měla být odpracována v minulosti a bohužel nebyla. Tady prostě musím říct, a teď nechci tady kritizovat svoje předchůdce, musela bych kritizovat i své kolegy z ODS, skutečně posledních 20 let se do obrany naší vlasti investovalo pouze to nejnutnější, držela se v nějakým stand by módu, aby samozřejmě ta její obranyschopnost nějaká byla, ale teď je to na nás, teď je to na naší generaci, na této Sněmovně, abychom to někam posunuli a změnili. A já proto i chci poprosit členy výboru pro obranu i pana předsedu, bývalého ministra, abychom skutečně tahali v tomto ohledu za jeden provaz, abychom tady nevedli pseudo- nebo žabomyší války, konflikty mezi sebou o tom, jestli se někdo dozvěděl něco o pět minut dřív, nebo o pět minut později. Myslím si, že všichni se shodneme, že na tom obrana naší země stát nemůže a nesmí a že je cílem nás všech provést Českou republiku Skyllou a Charybdou té momentální situace, která je na východě od nás, a uspět. Uspět nejenom v rámci Evropy, Aliance, ale uspět i v této zemi a snažit se z té hrůzy, která probíhá na východě od nás, tak alespoň si odnést jako Česká republika to, že jsme se probudili z toho růžového obláčku, že jsme sundali ty růžové brýle, a jsme si vědomi toho, že toto je oblast, na které prostě šetřit nesmíme.

Nacházíme se v situaci, kdy opravdu od našich hranic zuřivě zuří válečný konflikt, jaký v Evropě od druhé světové války nepamatujeme. V této situaci jsme proto nuceni reagovat velmi rychle a nechceme, aby tento konflikt přerostl do nějaké dimenze, která bude ohrožovat přímo naši zemi, a já, věřte mi, se o to celou dobu, celých těch 259 dní, kdy jsem na resortu obrany ministryní, tak se o to snažím. Od prvního dne války na Ukrajině naše vláda pomáhá, a to dodávkami zbraní i humanitární pomoci. Postarali jsme se o statisíce válečných uprchlíků. Ošetřujeme zraněné vojáky, pomáháme s opravou techniky. Naše pomoc bude pokračovat vždy tak, aby nebyla ohrožena naše vlastní obranyschopnost. A tady u tohoto bodu bych se také ráda zastavila, protože z toho vystoupení pana kolegy Vícha - opět další šíření nenávisti a poplašných zpráv - vypadlo, že nějakým naším vývozem zbraní snad máme ohrožovat naši vlastní bezpečnost. Není tomu tak, pane kolego Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně. Vývozem zbraní na Ukrajinu naše obrana v žádném případě ohrožena není, ba právě naopak. Vývoz zbraní na Ukrajinu je ve prospěch obrany České republiky a je s podivem, že to jako bývalý voják z povolání, pane Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně, nevíte!

Aktivně posilujeme východní křídlo NATO. Zapojili jsme se do mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku, které vzniklo jako bezprostřední reakce Severoatlantické aliance na válku na Ukrajině. Toto bojové uskupení bude čítat až 2 100 vojáků a Česká republika je v jeho čele. Mimo jiné děkuji, včera jsme měli výbor pro obranu, schválil i výbor pro obranu tzv. velký mandát, takže někdy v následujících dnech bychom měli velký mandát projednávat i v Poslanecké sněmovně. Už ho schválil i Senát, výbor Senátu i Senát jako takový, takže už vlastně to zbývá pouze na projednání zde na půdě Poslanecké sněmovny.

Vyšli jsme vstříc i Slovensku, které nás požádalo o dočasnou pomoc s ochranou vzdušného prostoru. Tady vlastně jsme v rámci toho air policingu, který měl původně skončit v červnu, vyšli nejprve vstříc Litvě, že jsme ten air policing prodloužili o dva měsíce, protože rotující země měla nedostatek letounů a obrátili se na nás. Nyní tedy jsme vyšli vstříc tomu požadavku Slovenska a slovenský vzdušný prostor budeme střežit společně s Poláky. Uzavírali jsme na toto téma také memorandum, podepisovali jsme ho v sobotu na Slovensku. Tady bych chtěla opět vyzdvihnout to, že i tento příklad spolupráce jasně dokazuje, že země z jednoho regionu jsou schopny kooperovat, jsou schopny si pomáhat a jsou schopny společně čelit výzvám, které nás čekají. A musím říct, že jsem strašně moc ráda, protože jsem se narodila v Československu polské mamince, že můžu být ministryní obrany v době, kdy se Slovenskem a s Polskem máme ty nejlepší historické vztahy vůbec.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, mohla bych zde ještě mluvit o řadě projektů, které se nám podařilo rozhýbat a které, věřím, konečně posunou naši armádu do 21. století. S čistým svědomím vám ale opravdu mohu říct, že uplynulé měsíce jsme práce na resortu obrany využili pro obranu naší země beze zbytku a nemáme se za co stydět. Já bych z tohoto místa chtěla moc poděkovat všem svým kolegům v resortu Ministerstva obrany, nejenom náměstkům, ale všem zaměstnancům, vojákům, civilním zaměstnancům prostě všem, kteří v tomto kvapíku pracují a jsou schopni skutečně předkládat materiály na vládu, které se týkají ať už různých legislativních změn, nebo té pomoci Ukrajině, zároveň řešit věci spojené s naším předsednictvím, zároveň jezdit na poměrně složité ministeriády do Bruselu v rámci Severoatlantické aliance. Opravdu, kdyby tam nebyl tento tým, nebyli bychom schopni obstát. Dvacátý čtvrtý únor byl pro nás všechny tvrdým budíčkem a skutečně je zapotřebí brát naši obranu a bezpečnost smrtelně vážně, nepodceňovat ji, investovat do ní. Nikdy jsem o tom nepochybovala a jsem hrdá, že právě současná vláda je v tomto zajedno a od samého začátku činí jasné kroky k napravení dluhů z té minulé dvacetileté éry, a tedy posunout Českou republiku výrazným způsobem dopředu v té modernizaci.

Chci poděkovat všem, kteří v tomto vládu podporují, a vím, že byť třeba některé kolegy z této části spektra nepřesvědčím (ukazuje vlevo), aby dali naší vládě nikoliv nedůvěru, ale důvěru, tak i tak pevně věřím, že budeme v rámci této Poslanecké sněmovny i jejich orgánů na modernizaci a obranyschopnosti naší země i nadále dobře spolupracovat a já vám za to děkuji.

