Ministryně Černochová: Už to pochopil i Andrej Babiš

08.10.2025 7:17

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k české muniční iniciativě

Ministryně Černochová: Už to pochopil i Andrej Babiš
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

No vida, jaké to ale prozření! Je skvělou zprávou, že je pro Andrej Babiš česká muniční iniciativa konečně dobrý nápad. Že to ale trvalo… Ale nechci jásat předčasně. Je sice otázkou, zda k tomu dospěl po zralé úvaze sám, nebo se jedná o další důkaz jeho předvolebního populismu a farizejství.

Zároveň platí, že z jeho povolebních vyjádření na toto téma se jeví stále více zřejmé, že mu nevadí iniciativa samotná, ale fakt, že jeho agrobyznys z ní nemá ani korunu. Hnusná závist. Kdyby Ukrajina měla problém se zásobováním potravinami a vznikla by podobná “potravinová iniciativa”, tam by se tetelil blahem a nepochybně by tomu dával plnou podporu od rána do večera!

Pomáhat Ukrajině, která se brání agresivnímu Rusku, je naší morální povinností a Česká republika muniční iniciativu dělá proto, že na to má nástroje, legislativu a především know-how. To je nepřenositelné a velmi cenné. Pro Ukrajinu i naše spojence. Naše role je nezastupitelná. Jsem ráda, že už to pochopil i Andrej Babiš.

Mgr. Jana Černochová

  ODS
  ministryně obrany
