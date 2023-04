Ministryně Černochová: Zlepšíme podmínky vojáků v aktivní záloze

reklama

„Na úvod bych chtěla pogratulovat Finsku k jejich vstupu do Severoatlantické aliance. Chtěla bych také poděkovat finskému ministrovi obrany a finské premiérce, kteří vstup do NATO vyjednali. Nyní k tomu, co nás dnes čeká v Poslanecké sněmovně. Ve druhém čtení projednáme financování obrany. Potřebujeme vědět, od kdy můžeme s navýšením 2 % HDP počítat. Děkuji kolegům napříč politickým spektrem, že dnes tyto body zařadí jako pevné a budeme se moct posunout ke čtení třetímu. Stejně tak je na programu jednání o branné legislativě. Chceme, aby se zvýšila flexibilita v přípravách na obranu státu. Zákon zde nově zavádí institut dobrovolného předurčení, zlepšuje podmínky vojákům v aktivní záloze, vytváří lepší podmínky pro obranné plánování a snižuje administrativní zátěž pro resort i pro občany. Zmíněné dobrovolné předurčení bude nejjednodušší možností, jak se občan bude moci zapojit do obrany státu. Stačí se přihlásit a podstoupit zdravotní prohlídku. Pokud by se podstatně zhoršila bezpečnostní situace, a vláda potřebovala tyto lidi využít, povolá je, a teprve poté budou posláni na vojenský výcvik. Cílem tohoto návrhu je oslovit tímto způsobem některé profese, kterých se nám v rámci armády nedostává, jako jsou například IT specialisté nebo lidé s nejrůznějšími licencemi, kteří například umí pilotovat letadla, umí řídit velká auta a své dovednosti by rádi nabídli resortu Ministerstva obrany České republiky. V žádném případě nechceme nikoho k ničemu nutit, proto je vše na dobrovolné bázi. Třetí bod, který by dnes Poslanecká sněmovna mohla projednat, je finální schválení mandátu příslušníků vojenské policie podporující tým mezinárodního trestního soudu, tzv. ICC pro vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině a příslušníků ozbrojených sil do afrického Nigeru. Co se týče ICC, jedná se o 15 příslušníků vojenské policie, kteří by měli podpořit tým mezinárodního trestního soudu pro vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Myslím si, že je to velmi prestižní záležitost pro Českou republiku, protože jak víme například z válečných bojů, které probíhaly na území bývalé Jugoslávie, činnost těchto policistů a vojenských složek je důležitá. Co se týče Nigeru, o tuto misi požádal náčelník generálního štábu. Naši vojáci by zde měli působit jako instruktoři a poradci při budování tamních obranných kapacit. Zde je důležité myslet na to, že na oblast Sahelu nesmíme rezignovat. Když jsme zde ukončovali mise, opouštěli jsme je se slovy, že se sem budeme jednou muset vrátit, neboť zdejší bezpečnostní situace není dobrá. Je to obrovská prevence proti terorismu a proti nekontrolované migraci,“ uvedla Jana Černochová, ministryně obrany za ODS.

„Jako první zákonodárný sbor máme šanci uzákonit stabilní, slušnou, a hlavně odpovídající odměnu učitelů, plat ve výši 130 % průměrné mzdy. Naše koalice si jasně určila vzdělání jako svou prioritu. Schválení novely zákona o pedagogických pracovnících, který má před sebou třetí čtení, je jasným důkazem toho, že slib proměníme v realitu. Na druhou stranu příliš nerozumím dnešnímu postoji školských odborů, které dokonce hrozí stávkami. Jako pedagog i ředitel školy jsem od nich často neslyšel nic jiného než ‚stop levným učitelům‘. Nyní máme jedinečnou příležitost toho dosáhnout. Novela je zárukou pro budoucí pedagogy, kteří nebudou muset mít strach z toho, že ze svého platu adekvátně neuživí své rodiny,“ říká Pavel Klíma, poslanec TOP 09 a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

„Díky lidoveckému Milostivému létu I a II se v minulých letech podařilo ukončit více než 61 tisíc exekucí. Mám velkou radost, že tento koncept pokračuje nadále v podobě legislativních návrhů z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Tzv. pojistné a daňové Milostivé léto se bude vztahovat zejména na dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení a Finanční a Celní správě České republiky. Koncept samozřejmě zachovává princip, že dluhy se musí platit. K odpuštění penále a exekučních nákladů dojde pouze za předpokladu, že dlužník zaplatí původní dlužnou částku. Novinkou je rozšíření iniciativy na právnické osoby a změna zaměření na správní, nikoli soudní exekuce. Akce probíhající mezi letošním 1. červencem a 30. listopadem pomůže nejen statisícům dlužníků, ale také státu, který se jednorázově dostane k jinak těžko vymahatelným penězům,“ doplnil předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

