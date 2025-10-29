Ministryně Decroix: Vláda schválila tři klíčové strategie Ministerstva spravedlnosti

30.10.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke strategiím Ministerstva spravedlnosti.

Ministryně Decroix: Vláda schválila tři klíčové strategie Ministerstva spravedlnosti
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Vláda schválila tři klíčové strategie z dílny Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Pilíře trestní politiky - Spravedlivá, efektivní a lidská trestní politika, která není jen o trestech.

Rozvoj vězeňství 2035 – Moderní a efektivní systém, který bude odpovídat současným společenským výzvám a mezinárodním standardům. Nejen lidi trestat, ale také je už během výkonu trestu připravit na návrat zpět do normálního života.

Rozvoj probace a mediace 2035  - Činnost Probační a mediační služby má v našem systému nenahraditelnou roli, každý den pomáhá napravovat to, co se pokazilo a dává lidem šanci začít znovu. Proto chceme touto Koncepcí zajistit stabilně dostatek lidí, lepší podmínky pro jejich práci a tím i efektivnější výkon náročné služby.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti
