Ministryně Dostálová: Zájemci o bydlení budou moci získat vyšší úvěry s delší splatností

Výše úvěru na pořízení rodinného domu bude nově 3,5 mil. Kč a na koupi bytu 3 mil. Kč. Splatnost úvěru na pořízení obydlí se prodlouží z 20 na 30 let. Spuštění upraveného programu pro lidi do 40 let MMR plánuje na 1. 1. 2022.

„Zvýšení horních limitů úvěrů a prodloužení doby splácení je reakcí na aktuální situaci na trhu s bydlením. Program jsme upravili tak, aby lépe odpovídal potřebám lidí, kteří dnes hledají vlastní byt nebo dům,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Noví žadatelé budou moci získat vyšší úvěry na bydlení, a to až 750 tis. Kč na rekonstrukci obydlí, dále max. 3,5 mil. Kč na pořízení rodinného domu a max. 3 mil. Kč na koupi bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu. Výše poskytnutého úvěru bude i nadále ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Splatnost úvěru bude maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a maximálně 30 let v případě úvěru na pořízení obydlí. Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí mohou využít všichni lidé do 40 let, kteří buď žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství nebo pečují trvale o dítě do 15 let.

Výhodná úroková sazba zůstává. Bude ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s ním trvale bydlí. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let. Její výše nesmí být nižší než 1 % p.a., aktuálně je úroková sazba 1,28 % p.a.

