Ministryně Dostálová: Zkusme pomoci cestovním kancelářím

Moc děkuji. Já už jsem to říkala na začátku, že to tady není o nějakém super řešení, je to samozřejmě vážení na miskách vah. Na druhou stranu se snažíme o co nejvíce vyvážený návrh mezi poměrem cestovní kanceláře versus klienti. Ale abych tady samozřejmě odpověděla na dotazy, které zazněly. Je potřeba i říci, že tento návrh není, že by se ministerstvo dlouze podívalo z okna a začalo něco vymýšlet. Samozřejmě cestovní kanceláře ve spolupráci s Fórem cestovního ruchu, se Svazem obchodu a cestovního ruchu mají tzv. akční plán a toto je jedna ze součástí akčního plánu. Je potřeba říci, že cestovní kanceláře hovoří o tom, že mají na zálohách 2,9 mld. Kč. My samozřejmě chystáme tzv. Covid Cestovní ruch, ale je potřeba si říci, že to 3 mld. nevyřeší, protože jsou tam hotely, restaurace, lázně, prostě všichni, kdo mají obrovské problémy, do kterých se dostali. A fakt segment cestovního ruchu je podle mě jedno z nejpostiženějších odvětví díky této pandemii, protože se to týká celosvětově. Oni žádný export, žádnou spolupráci s nikým nemají, oni mají jen odložené peníze na zálohách, nikdo jim to samozřejmě nevrací atd.

Já samozřejmě hrozně ráda budu spolupracovat s kýmkoli, kdo bude na Covidu s námi chtít spolupracovat. Je ale potřeba si říci, že je to úvěrový nástroj. Na úvěrový nástroj dává stát záruku, ale banka určuje zdraví klienta. A tady bylo opravdu velmi dobře řečeno, že cestovní kancelář nepatří mezi obory, které jsou bankami vnímány jako bezrizikové skupiny atd. Na druhou stranu skutečně takový nějaký nástroj připravujeme.

Naprosto souhlas, abychom připravovali další opatření na domácí cestovní ruch. Mnoho klientů se na nás obrací, zda mohou voucher, že chtěli v létě do Itálie, to samozřejmě ne, ale zda třeba mohou jet do Tater nebo zda mohou jet v rámci ČR. Ano, cestovní kancelář okamžitě začne nabízet, proto se i my snažíme prolomit věci, otevřít hranice, koridory, Chorvatsko, Slovensko atd., protože pandemická situace tam není tak strašná. Ten milion na záruky, to jsou záruky. Tam to takto bude.

Domácí cestovní ruch podpoříme ještě dalším opatřením, chystáme tzv. poukázky na podporu a nastartování ekonomiky. Poukázky by dávali zaměstnavatelé. Tam by se na tom podílel stát, zaměstnavatel by si to mohl odečítat z daní a samozřejmě zaměstnanec, a jde to na jakékoli aktivity v rámci domácí ekonomiky, tzn. kdo chce do lázní, tak do lázní, kdo chce do nějakého ubytovacího zařízení, kempu, prostě všechno, co se dá udělat.

Co se týká škol, no, to je velmi těžká debata. Na druhou stranu se na nás obrací zoufalí rodiče, kteří říkají: "Ano, mám dítě v 9. třídě, s tou třídou prostě nikdy nepojede, jde dál do školy" a teď budeme rok čekat na to, až se peníze vrátí. Tak proto pozměňovací návrh v rámci Poslanecké sněmovny. Na druhou stranu s panem ministrem Plagou už řešíme nějakou pomoc na školní zájezdy, tzn. abychom pomohli těmto cestovním kancelářím.

Co se týká výkladu směrnice, tak já tady skutečně přečtu přímo postoj Evropské komise, kde DG JUST komunikovalo o připravených opatřeních s MMR v první polovině března. Pro Evropskou komisi zastoupenou DG GROW jsou pro legislativu důležité tři základní aspekty. Obsaženo ve sdělení Evropské komise z 19. 3., které navrhovaná česká právní úprava splňuje.

1) zákazník neztrácí právo na odškodnění. V podmínkách ČR budou navíc vyňati zranitelní spotřebitelé, což Evropská komise velmi oceňuje.

2) po konci ochranné doby musí být možnost poukaz proplatit v případě, že nedošlo k jeho upotřebení. Opět obsaženo v zákoně.

3) na poukazy se musí vztahovat systém ochrany před insolvencemi, což v ČR existuje. Přičemž tento systém musí být dostatečně robustní.

Na základě tohoto vydala Evropská komise zprávu, že je samozřejmě připravena následně náš předpis notifikovat a že nepůjde cestou toho, že by na ČR, protože ta jim normálně připadá vyvážená, že by podala žalobu proti rozporu s evropskou směrnicí.

A teď se dostanu k věcem, které tady zaznívaly, abychom si vyjasnili § 2535, 2536 a 2533. § 2535 je právo zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě mimořádných opatření. Ta mimořádná opatření samozřejmě jsou, pokud jsou vyhlášená vládou, tzn. to je nouzový stav, zavření hranic atd. § 2536 hovoří o tom, že může odstoupit pořadatel, tzn. tam je to jedno, zda za mimořádných opatření odstoupí zákazník či cestovní kancelář. Pokud je naplněn paragraf na mimořádné okolnosti, tak má zákazník právo odstoupit bez storno poplatků. To jsou mimořádná opatření. Pokud ale nejsou na to období vydána mimořádná opatření, to jsou typicky ty zájezdy, kdy teď říkají: "My máme jet v srpnu, září, ale obáváme se," a zároveň my nevíme, zda budou trvat mimořádná opatření, tak pokud zákazník bude chtít odstoupit teď z důvodu obavy, strachu, z jakýchkoli jiných důvodů, tak má cestovní kancelář právo na odstupné, neboli storno poplatek. To je § 2533. Takže v tomto je potřeba a proto zákon hovoří o tom, že pokud klient chce odstoupit z důvodu § 2533, tzn. obavy, prostě z vlastní vůle, tak cestovní kancelář dá storno poplatek, ale zároveň jako bonus ze storno poplatku dá voucher na využití pro další dovolenou. Když si to řekneme na příkladu, dovolená za 10 000, ať se mi to dobře počítá, storno poplatek ve výši 2000, 8000 cestovní kancelář vrátí a z těch 2000 může vydat voucher minimálně v hodnotě 10 %, to je v rámci paragrafu. Doufám, že jsem to aspoň trochu vysvětlila.

Tady paní senátorka se ptala stejně jako předtím pan senátor Čunek, co bude, když se zákon neschválí. To samozřejmě nebude lehká situace, protože znovu říkám, likviditu cestovní kanceláře nemají, tzn. spousta jich zkrachuje, skončí s podnikáním. Je potřeba si uvědomit, že tím, že jim nebude umožněno dávat vouchery, na kterých jsou potom existenčně závislé cestovní agentury, tady se bavíme o cestovních kancelářích, ale agentury, které nejsou ze zákona pojištěny, jenom zprostředkovávají zájezd, v podstatě skončí ze dne na den. Klient peníze nedostane, protože cestovní kancelář je prostě nemá, tzn. že se budou soudit. A je otázka, jak dlouho soudy budou probíhat. My si myslíme, že tím, že je tam ochranná doba a pak povinnost do 14 dnů, pokud nevyužijí, tak jsou to peníze, které lidé dostanou rychleji než soudní cestou.

Co se týká domácího cestovního ruchu, abych odpověděla, my intenzivně komunikujeme s CzechTourismem, protože tady bylo velmi správně řečeno, že máme certifikované destinační společnosti. Je potřeba naopak našim lidem nabídnout jiné lokality než ty notoricky známé, proto upravujeme i portál Kudy z nudy a všechny tyto věci, abychom klienty dostali do celé ČR.

Ještě k trošku humorným vstupům pana předsedy. Pokud se člověk dostane během ochranné doby, tj. až do 31. srpna 2021, do jakýchkoli problémů a je ze zranitelné skupiny, se najednou dostane, tzn. určitě kvůli zájezdu nikdo nepoběží na úřad práce, ale může se to nějak vyvinout, pak spadne do zranitelné skupiny a může samozřejmě voucher odmítnout a bude mít nárok na vrácení peněz. Stejně tak když žena zjistí po vydání voucheru za tři měsíce, za čtyři, za pět, za šest, že je těhotná, tak se dostává do rizikové skupiny a může voucher odmítnout.

Já vím, že rozhodování nebude jednoduché, vím, že je to složité, je to na misce vah, na druhou stranu prosím, zkusme pomoci cestovním kancelářím. Myslím, že je to vyvážené, že zranitelná skupina je docela široká. Znovu říkám, jsem ráda, že to i ocenila Evropská komise a prosím vás o pomoc v sektoru cestovního ruchu. Děkuji.

