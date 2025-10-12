Země, která neroste. Rusnok a Švejnar radili nové vládě, co s tím

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v Otázkách Václava Moravce oznámil, že končící vláda už znovu nepředloží návrh rozpočtu na rok 2026 a nechá jeho přípravu na nové vládní koalici. V druhé části pořadu Otázky Václava Moravce se k tomu vyjádřil bývalý premiér a ministr financí Jiří Rusnok. Podle jeho názoru by měla končící vláda Petra Fialy už jen z formálního hlediska nově ustanovené Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu předložit. Vyžadují tak rozpočtová pravidla. Z věcného hlediska to však podle něj nedává velký smysl, když nová vláda Andreje Babiše avizuje, že hodlá rozpočet výrazně přepracovat.
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl ve čtvrtek uvedl, že pokud by měla pokračovat cesta k větší udržitelnosti financí, tak „nejpozději při přípravě rozpočtu na rok 2027 bude nutné přijít s dalšími konsolidačními opatřeními“.
Jan Švejnar, ředitel IDEA CERGE-EI v Praze, který též působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, zde ovšem upozornil, že debata o rozpočtu a jeho schodku často odvádí pozornost od skutečného cíle, kterým je ekonomický růst.
„Stát máme z toho důvodu, aby zvyšoval životní úroveň lidí, ekonomický růst, a od toho má nástroje. Jeden nástroj je rozpočet, druhý nástroj je například monetární politika centrální banky,“ uvedl Švejnar. „My se zaměřujeme na nástroje a zapomínáme na to, že cíl – ekonomický růst – nebyl za posledních několik let dostatečně splněn. Jsme země, která neroste nebo roste velice pomalu,“ připomněl.
Zde Václav Moravec namítl, že podle aktuálních dat z Eurostatu k letošnímu roku Česká republika patří v zadluženosti do první třetiny zemí Evropské unie. Švejnar nicméně upozornil na to, že na čísla z prvních dvou čtvrtletí se nedá spoléhat.
„Výzva pro novou vládu je především, jak uskutečnit znovu ekonomický růst,“ řekl Švejnar a za dobrý příklad pro Českou republiku označil Polsko, kde roste životní úroveň a ekonomika. „Potom jsou všechny problémy se schodkem jednodušší, protože když máte vyšší příjem do rozpočtu, tak je i menší deficit,“ dodal Švejnar.
„My nejsme velice zadlužená země. Máme velkou příležitost. Otázka je, jestli vláda, která bude vládnout, bude schopná ekonomiku rozdmýchat. Přímým krátkodobým problémem České republiky není zadluženost,“ vysvětlil Švejnar a zdůraznil, že cílem České republiky by měly být „perspektivní investice“. Ekonomika, která dobře investuje, se podle jeho názoru nemusí obávat dluhu.
Švejnar uvedl, že pokud by Česká republika měla moderní dopravní infrastrukturu, moderní dálnice a železnice, fungovala by fakticky jako jeden propojený region. Tím by se podle něj výrazně zmírnily současné problémy spojené s regionální politikou a zaměstnaností v jednotlivých krajích.
„Naše země má obrovský potenciál,“ řekl Švejnar.
Na potřebě chystrých investic se se Švejnarem shodl i Rusnok. Bývalý premiér ovšem upozornil, že česká ekonomika je silně závislá na okolních zemích, zejména na Německu. „Naprostou většinu produkce uplatňujeme na zahraničním trhu a tam to nemáme v rukou,“ vysvětlil Rusnok.
Následně také zkritizoval návrh nové vlády Andreje Babiše za to, že obsahuje vysoké výdaje bez dostatečného zaměření na budoucnost. Zároveň mu chybí důraz na příjmovou stránku rozpočtu a spravedlivější daňový systém.
Švejnar s Rusnokem souhlasil, že politici často řeší jen výdaje, ale zdůraznil, že je nutné rozlišovat mezi „chytrými“ investičními výdaji a spotřebními výdaji. Podle něj mají sociální výdaje smysl jen tehdy, pokud jsou doprovázeny investicemi podporujícími růst.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová