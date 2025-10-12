Odchod Vondráška: Měl zmizet už po střelbě na fakultě, říká Ševčík

Budoucí vláda Andreje Babiše (ANO) by měla mít 16 členů včetně předsedy. ANO obsadí premiérství a 8 resortů, SPD tři klíčová ministerstva, a navíc post předsedy Poslanecké sněmovny. Jednání o programovém prohlášení budou pokračovat příští týden, prezident Petr Pavel vládu jmenuje po ustavení Sněmovny 3. listopadu.
Komplikací při sestavování vlády byl výrok šéfa SPD Tomia Okamury o možné výměně policejního prezidenta Martina Vondráška. Tato slova vedla k tomu, že SPD nedostane původně zvažovaný resort vnitra, který obsadí ANO. Babiš nabídl SPD alternativu v podobě obrany, zemědělství a dopravy, tedy resorty, v nichž se SPD může profilovat na bezpečnostních a agrárních tématech bez přímého vlivu na policii.
K případné výměně šéfa policie se vyjádřil také nově zvolený poslanec Miroslav Ševčík (SPD). Uvedl, že v některých médiích a politických kruzích mu předhazují vyjádření na téma budoucnosti policejního prezidenta, o níž se zmínil Tomio Okamura. „A to pominu vyhození předchozího prezidenta dozimetrákem Rakušanem. Protože si nejsem jist, že to všichni chápou věcně správně, chci k tomu něco dodat. Moje kritika opravdu jen některých policejních složek a jejich vedení včetně toho nejvyššího mířila na dosud nedořešený a nevyjasněný, skoro bych řekl až vymlčený případ střelby na FF UK, kdy zasahující policisté byli jinde, než se čin konal, a chovali se pozoruhodně zmateně. Zcela zjevně zde nefungoval zásadní princip bezpečnostních složek – konkrétní a jasná komunikace mezi konajícími policisty a jejich vedením. A nikdo za tuto smrtící chybu nebyl sankcionován, natož aby vzal osobní odpovědnost za to katastrofické selhání,“ vyjádřil se poslanec Ševčík.
V normální zemi by podle něj hlava policie druhý den podala rezignaci. „Ne tak u nás. Držení se plného koryta má zde za končící vlády mnohem vyšší cenu než lidské životy. O to mi šlo. O odpovědnost. Protože bez té není ani svoboda a jistota pro občany, ani prosperita pro celý stát. Naprostá většina policistů a dalších policejních orgánů pracuje dobře, někteří i výtečně,“ uvedl Ševčík.
Slovy o „střelbě na FF UK“ Ševčík odkazuje na tragickou událost, ke které došlo 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na náměstí Jana Palacha. Jednalo se o útok aktivního střelce, který si vyžádal 14 obětí a 25 zraněných. Pachatelem byl student fakulty, který na místě spáchal sebevraždu. Tento incident se stal nejhorší masovou střelbou v moderních dějinách České republiky.
Úvahy o odvolání policejního prezidenta SPD stály klíčové ministerské křeslo
Hnutí SPD bezprostředně po volbách usilovalo o resort vnitra. Připravilo jej však o něj Okamurovo vyjádřením na tiskové konferenci po jednání poslaneckého klubu SPD ve Sněmovně v úterý 7. října. Okamura tehdy naznačil, že SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. „Je potřeba tam udělat výměna, protože chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravu háklivý,“ uvedl šéf hnutí Okamura.
Tomio Okamura
Výrok odůvodnil svým trestním stíháním za kampaň SPD. Plakáty s motivy jako Afričan s nožem a narážkami na migraci či romské děti vedly k obžalobě. Okamurovi hrozí až tři roky vězení za podněcování k nenávisti. Předseda SPD stíhání považuje za politicky motivované a obviňuje z něj ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).
Po volbách, v nichž SPD získala 15 mandátů, se hnutí chtělo prosadit do vlády s ANO a Motoristy sobě, s ambicí získat ministerstvo vnitra a zemědělství. „Vždycky jsme se profilovali na tématu bezpečnosti, takže nás třeba zajímá ministerstvo vnitra,“ uvedl Okamura bezprostředně po volbách.
Okamurova slova o výměně policejního prezidenta Martina Vondráška vyvolala okamžitou reakci. Vondrášek sám uvedl, že stíhání je v rukou policie a státních zástupců, nikoli jeho. Odcházet nehodlá. Andrej Babiš, šéf ANO, označil Okamurovy výroky za „velice nevhodné“.
Vít Rakušan pak prohlásil, že Okamurova snaha je osobní mstou a SPD na vnitru by byla „bezpečnostním rizikem“.
