Odchod Vondráška: Měl zmizet už po střelbě na fakultě, říká Ševčík

12.10.2025 20:24 | Monitoring

Policejní prezident Martin Vondrášek měl odstoupit už před dvěma lety, hned po střelbě na Filozofické fakultě. Svůj názor vyjádřil nový poslanec SPD Miroslav Ševčík. Slova předsedy SPD Tomia Okamury o případné výměně šéfa policie hnutí stála klíčový post ministra vnitra. Okamura a jeho hnutí se teď musejí spokojit s resorty obrany, zemědělství a dopravy. Vnitro si ponechá ANO.

Odchod Vondráška: Měl zmizet už po střelbě na fakultě, říká Ševčík
Foto: Redakce PL
Popisek: doc. Miroslav Ševčík, ekonom a poslanec za SPD

Budoucí vláda Andreje Babiše (ANO) by měla mít 16 členů včetně předsedy. ANO obsadí premiérství a 8 resortů, SPD tři klíčová ministerstva, a navíc post předsedy Poslanecké sněmovny. Jednání o programovém prohlášení budou pokračovat příští týden, prezident Petr Pavel vládu jmenuje po ustavení Sněmovny 3. listopadu.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 10184 lidí

Komplikací při sestavování vlády byl výrok šéfa SPD Tomia Okamury o možné výměně policejního prezidenta Martina Vondráška. Tato slova vedla k tomu, že SPD nedostane původně zvažovaný resort vnitra, který obsadí ANO. Babiš nabídl SPD alternativu v podobě obrany, zemědělství a dopravy, tedy resorty, v nichž se SPD může profilovat na bezpečnostních a agrárních tématech bez přímého vlivu na policii.

K případné výměně šéfa policie se vyjádřil také nově zvolený poslanec Miroslav Ševčík (SPD). Uvedl, že v některých médiích a politických kruzích mu předhazují vyjádření na téma budoucnosti policejního prezidenta, o níž se zmínil Tomio Okamura. „A to pominu vyhození předchozího prezidenta dozimetrákem Rakušanem. Protože si nejsem jist, že to všichni chápou věcně správně, chci k tomu něco dodat. Moje kritika opravdu jen některých policejních složek a jejich vedení včetně toho nejvyššího mířila na dosud nedořešený a nevyjasněný, skoro bych řekl až vymlčený případ střelby na FF UK, kdy zasahující policisté byli jinde, než se čin konal, a chovali se pozoruhodně zmateně. Zcela zjevně zde nefungoval zásadní princip bezpečnostních složek – konkrétní a jasná komunikace mezi konajícími policisty a jejich vedením. A nikdo za tuto smrtící chybu nebyl sankcionován, natož aby vzal osobní odpovědnost za to katastrofické selhání,“ vyjádřil se poslanec Ševčík.

V normální zemi by podle něj hlava policie druhý den podala rezignaci. „Ne tak u nás. Držení se plného koryta má zde za končící vlády mnohem vyšší cenu než lidské životy. O to mi šlo. O odpovědnost. Protože bez té není ani svoboda a jistota pro občany, ani prosperita pro celý stát. Naprostá většina policistů a dalších policejních orgánů pracuje dobře, někteří i výtečně,“ uvedl Ševčík.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slovy o „střelbě na FF UK“ Ševčík odkazuje na tragickou událost, ke které došlo 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na náměstí Jana Palacha. Jednalo se o útok aktivního střelce, který si vyžádal 14 obětí a 25 zraněných. Pachatelem byl student fakulty, který na místě spáchal sebevraždu. Tento incident se stal nejhorší masovou střelbou v moderních dějinách České republiky.

Úvahy o odvolání policejního prezidenta SPD stály klíčové ministerské křeslo

Hnutí SPD bezprostředně po volbách usilovalo o resort vnitra. Připravilo jej však o něj Okamurovo vyjádřením na tiskové konferenci po jednání poslaneckého klubu SPD ve Sněmovně v úterý 7. října. Okamura tehdy naznačil, že SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. „Je potřeba tam udělat výměna, protože chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravu háklivý,“ uvedl šéf hnutí Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Výrok odůvodnil svým trestním stíháním za kampaň SPD. Plakáty s motivy jako Afričan s nožem a narážkami na migraci či romské děti vedly k obžalobě. Okamurovi hrozí až tři roky vězení za podněcování k nenávisti. Předseda SPD stíhání považuje za politicky motivované a obviňuje z něj ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Po volbách, v nichž SPD získala 15 mandátů, se hnutí chtělo prosadit do vlády s ANO a Motoristy sobě, s ambicí získat ministerstvo vnitra a zemědělství. „Vždycky jsme se profilovali na tématu bezpečnosti, takže nás třeba zajímá ministerstvo vnitra,“ uvedl Okamura bezprostředně po volbách.

Okamurova slova o výměně policejního prezidenta Martina Vondráška vyvolala okamžitou reakci. Vondrášek sám uvedl, že stíhání je v rukou policie a státních zástupců, nikoli jeho. Odcházet nehodlá. Andrej Babiš, šéf ANO, označil Okamurovy výroky za „velice nevhodné“.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vít Rakušan pak prohlásil, že Okamurova snaha je osobní mstou a SPD na vnitru by byla „bezpečnostním rizikem“.

Psali jsme:

„Vy dáte obranu SPD?“ Velký nářek od Nerudové, Němcové a Fialova zetě
Okamura chce vnitro a obranu, Klempíř s Motoristy také do vlády. Schillerová vážila slova
Noční vyjednávání: Babiš se sešel s Motoristy i s Okamurou
ANO vítězem voleb. Okamura vystoupil s nabídkou

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/spd-by-chtela-vymenit-policejniho-prezidenta-365834

https://ekonomickydenik.cz/sestnact-ministru-a-novy-urad-pro-sport/

https://www.irozhlas.cz/volby/okamura-chce-vymenu-policejniho-prezidenta-nelze-stihat-za-nazory-a-hrozit-za-ne_2510071631_jar

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/okamura-chce-aby-se-spd-podilelo-na-vlade-s-ano-zminil-ministerstva-vnitra_2510051407_job

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-spd-by-na-vnitru-i-na-obrane-bylo-bezpecnostni-riziko-rekl-rakusan-40543091

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Sevcik-SPD-Za-smrtici-chybu-nebyl-nikdo-sankcionovan-781279

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ministerstvo vnitra , Okamura , PČR , Ševčík , vláda , Vondrášek , Střelba na fakultě

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že policejní prezident Martin Vondrášek měl odstoupit už před dvěma lety?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení, inkluze, Šabatová, milionové neziskovky. Sedmnáct let s Klárou Šimáčkovou

18:44 Zelení, inkluze, Šabatová, milionové neziskovky. Sedmnáct let s Klárou Šimáčkovou

Zmocněnkyně Fialovy vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ohlásila odchod ze Strakovy …